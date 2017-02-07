Доступна новая версия everRun Enterprise для создания ИС повышенной надежности

Компания «Родник» объявила о начале поставок новой версии программного обеспечения everRun Enterprise v. 7.4 для создания информационных систем повышенной надежности и живучести от компании Stratus Technologies. Новая версия everRun Enterprise расширяет возможности по мониторингу и управлению информационной системой, сообщили CNews в «Роднике».

Среди основных особенностей новой версии ПО everRun Enterprise в компании отметили: поддержку процессоров Intel Broadwell; увеличение производительности работы отказоустойчивой системы в сравнении с предыдущей версией ПО на 35%; поддержку физических и виртуальных дисков с размером секторов 4 КБ; поддержку новых гостевых операционных систем, таких как Windows 10, RedHat/CentOS 6.7, 6.8, 7.1, 7.2, Ubuntu 16.04; повышение безопасности использования системы за счет отказа от использования Java-приложений.

«Родник» также предлагает другой программный продукт компании Stratus Technologies — everRun Express, решение высокой готовности, включающее все возможности и функциональность everRun масштаба предприятия, за исключением непрерывной доступности (Zero Down Time). ПО everRun Express предназначено для приложений, которые требуют защиты, но допускают непродолжительные перерывы в работе. Оно имеет более низкие требования к инфраструктуре, позволяет создавать производительные и масштабируемые информационные системы с меньшими финансовыми затратами, пояснили в компании.