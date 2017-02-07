Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги развития хранилища данных в 2016 году

В банке «Санкт-Петербург» подвели итоги развития хранилища данных в 2016 г. Как рассказали CNews в компании Intersoft Lab, реализована потребность Дирекции кредитных рисков в детальной аналитике по кредитному портфелю после заключения сделки по секьюритизации ипотечных кредитов; для аналитической поддержки задач розничного блока расширена номенклатура данных, поступающих в хранилище, информацией по пластиковым картам, транзакциям.

Банк эксплуатирует корпоративное хранилище данных на основе платформы «Контур» от компании Intersoft Lab с ноября 2014 г. В 2015 г. в хранилище стали консолидироваться данные по более чем 2 млн клиентов и по 3,5 млн договоров с частными и корпоративными клиентами, а также данные бухучета. На базе хранилища развернуты витрины данных по кредитным и депозитным портфелям, ведется расчет ряда показателей для ежедневного контроля показателя краткосрочной ликвидности по Basel III и вычисления кодов усреднения для расчета обязательных нормативов ликвидности.

В 2016 г. в банке были продолжены работы по развитию хранилища для аналитической поддержки новых бизнес-задач. Знаковым событием для проекта стала дебютная сделка по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, в рамках которой была осуществлена эмиссия облигаций с ипотечным покрытием объемом более 3,7 млрд рублей. Для сотрудников Дирекции кредитных рисков были настроены витрины данных по проданным и выкупленным обратно кредитам. В результате пользователи этого подразделения могут детально анализировать кредитный портфель, используя разные методики оценки риска для различных групп кредитов, рассказали в компании.

В течение года была расширена номенклатура данных, загружаемых в хранилище. Были собраны данные по более чем 1 млн пластиковых карт, включая более 700 млн транзакций по картам, а также данные по программе лояльности для клиентов. Собранная информация становится основой для анализа потребительского поведения и оценки эффективности клиентов, оптимизации программы ЯРКО и подготовки персонализированных предложений, позволяющих держать баланс между выгодой для клиента и возможностями банка и его партнеров. Кроме того, были выполнены работы по дополнению портфелей договоров, поступающих в хранилище, новыми аналитическими признаками — данными по графикам погашения — для их дальнейшего использования при подготовке регулятивной отчетности.

В перспективе банк «Санкт-Петербург» намерен продолжить расширять состав задач, решаемых на основе данных хранилища, последовательно наполняя его новыми данными и подключая новых пользователей из бизнес-подразделений, в первую очередь, корпоративного блока, а также казначейства и бухгалтерии.

«Корпоративное хранилище данных эксплуатируется уже два года. За это время оно стало источником надежной информации для решения задач, стоящих перед подразделениями банка. Важно, что хранилище последовательно развивается: на постоянной основе наращиваются его возможности и расширяется состав данных, что позволяет обеспечивать своевременную аналитическую поддержку актуальных потребностей бизнеса», — подчеркнул Павел Филимоненок, заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург».