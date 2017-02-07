Axis Communications представила концепт решений для транспорта

Axis Communications представила комплексные решения для повышения безопасности пассажиров общественного транспорта на форуме «Технологии Безопасности», проходящем в Москве с 7 по 9 февраля. Как рассказали CNews в компании, решения, построенные на базе камер видеонаблюдения, ПО для видеоаналитики и сопутствующего оборудования, позволяют быстро и эффективно реагировать на инциденты в режиме реального времени. Централизованные системы видеонаблюдения Axis интегрируются с уже имеющимися камерами, видеокодерами и записывающими устройствами и способны передавать четкое видео даже в самых неблагоприятных условиях освещенности.

Видеокамеры Axis способны работать в таких плохо освещенных местах, как задворки вокзалов или железнодорожные пути: технология Lightfinder позволяет получить видео высокого разрешения без какой-либо потери в цветовоспроизведении, а видеокамеры с широким динамическим диапазоном (WDR) способны самостоятельно адаптироваться к смене условий освещения. Тепловизионные камеры помогут при особенно плохом освещении или даже полной темноте, а также в условиях дыма, мглы, дымки, пыли и тумана.

Решения Axis базируются на открытых стандартах и поэтому интегрируются с другими IP-системами и системами управления видео от всех основных поставщиков. Видеокодеры Axis позволяют органично интегрировать в сеть уже имеющиеся аналоговые камеры, а также добавлять новые камеры постепенно, по мере необходимости. Для организации взаимодействия между службой безопасности и службами реагирования видео с места инцидента можно передавать на мобильные устройства участников по беспроводной сети в реальном времени.

Открытая платформа Axis позволяет использовать различные приложения для анализа видео, способные существенно повысить эффективность работы службы безопасности. Например, с помощью приложений камеры могут автоматически уведомить центр контроля безопасности об инциденте или предупредить об угрозе его возникновения. Функция распознавания лиц позволит идентифицировать преступников и своевременно оповестить правоохранительные органы.

«Транспорт – одна из самых перспективных отраслей для видеоаналитики благодаря масштабному развитию городской инфраструктуры. Только в Москве в 2016 году ввели в эксплуатацию 70,3 километра наземного и подземного метро и 39 станций, включая МЦК. Любые объекты городской транспортной инфраструктуры оснащаются сейчас большим количеством камер, например, за каждой станцией метро должно наблюдать не менее 140 камер. Для обработки такого объема данных необходима продвинутая ситуационная и биометрическая видеоаналитика, оптимизированная для мест массового скопления людей. И сегодня мы рады представить рынку готовые концепты решений, способные обеспечить безопасность городского транспорта на высшем уровне», – сказал Михаил Бочаров, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Axis Communications в России.