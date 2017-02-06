SoftBCom Berlin GmbH будет продавать в Европе контакт-центры Naumen

Naumen заключила партнерское соглашение с SoftBCom Berlin GmbH, которая специализируется на проектировании и внедрении коммуникационных решений в немецкоговорящих странах Западной Европы: ФРГ, Австрии, Лихтенштейне, Швейцарии, Люксембурге и Бельгии. Продуктовый портфель SoftBCom сформирован в расчете на потребности различных целевых групп. Naumen Contact Center был включен в него как полнофункциональный продукт для построения больших (до 5000 операторов) контактных центров в сегменте enterprise.

«Мы рассматривали разные системы, в том числе, широко известные Avaya, Cisco, Genesys, но в итоге остановились на Naumen Contact Center, – говорит Владимир Дудченко, генеральный директор и соучредитель SoftBCom Berlin GmbH. – Это действительно инновационный продукт, в котором гибкость сочетается с обширным набором функций, включающим WFM и модуль Omni-Channel. Кроме того, Naumen Contact Center попал в поле зрения независимого аналитического агентства Gartner – это еще одно подтверждение технологической зрелости продукта. Наконец, сотрудничая с Naumen, мы получаем не только техническую поддержку производителя, но и полное информационное и маркетинговое сопровождение».

После заключения соглашения о партнерстве специалисты SoftBCom Berlin GmbH прошли обучение и сдали сертификационные экзамены по работе с системой Naumen Contact Center. К настоящему моменту партнеры провели первую самостоятельную инсталляцию Naumen Contact Center и сделали локализацию пользовательских интерфейсов системы на немецкий язык.

SoftBCom последовательно выстраивает отношения с местным профессиональным сообществом, является членом двух организаций: немецкой профессиональной ассоциации колл-центров и поставщиков решений Callcenter Verband и Deutscher Dialogmarketing Verband. Кроме того, партнер регулярно проводит специализированные вебинары по Naumen Contact Center для немецкой аудитории. Чтобы крупные немецкие заказчики могли убедиться в функциональности и работоспособности российской платформы, специалисты SoftBCom разворачивают по их запросу демонстрационные стенды (Proof Of Concept).

«Развитие партнерской сети – один из элементов нашей стратегии. В нее входят компании из Польши, Франции, Германии, России, ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, – говорит Михаил Черешнев, директор по развитию на зарубежных рынках Naumen. – Naumen Contact Center сейчас является действительно интересным продуктом для интеграторов. Мы получаем много предложений, но далеко не каждая компания становится нашим партнером. Прежде всего мы оцениваем наличие технических компетенций в области контактных центров и способность продвигать продукт для крупных заказчиков в конкретном регионе. В этом смысле у SoftBCom все в порядке».