Samsung Electronics представила новый модельный ряд телевизоров и аудиосистем

Samsung Electronics в рамках ежегодного форума Samsung Forum 2017 представила новый модельный ряд телевизоров и аудиосистем, а также рыночные итоги 2016 года. Как рассказали CNews в компании, спрос на современные UHD телевизоры, на устройства с изогнутым экраном, а также на телевизоры премиального сегмента в России в 2016 г. существенно вырос. При этом половину от всех продаваемых в стране UHD телевизоров, по данным компании, составили устройства Samsung.

В продолжение стратегии развития бренда на российском рынке ТВ компания планирует представить новые модели и инновационные технологии, которые станут доступны российским пользователям уже весной.

Одной из главных новинок Samsung в 2017 году станет новый тип телевизоров на квантовых точках – QLED. Новинка предложит пользователям реалистичные цвета, высокую яркость, контрастность и качество изображения под любым углом обзора. Технология QLED гарантирует 100% цветовой охват, поверхность экрана почти не отражает бликов, и оттенки черного стали еще более выразительными. Благодаря яркости от 1500 до 2000 нит и оптимальной контрастности QLED ТВ, качество изображения в HDR формате достигает нового уровня.

QLED телевизоры будут доступны в нескольких вариантах дизайна. Новые телевизоры Samsung оборудованы универсальным оптическим кабелем, который позволит подключить телевизор к модулю One Connect. Теперь пользователю будет доступно подключение всех дополнительных устройств к отдельному модулю.

На форуме представлен усовершенствованный универсальный пульт Samsung One Remote, который поддерживает технологии голосового управления Smart TV и упрощает управление телевизором и всеми подключенными внешними устройствами. Улучшенный смарт хаб учитывает все предпочтения потребителя и демонстрирует высокий уровень персонализации.

«QLED – это новое поколение телевизоров. И мы с радостью сообщаем, что их продажи начнутся уже весной. В очередной раз компания Samsung покоряет новые вершины и внедряет самые смелые инновации, которые радикально меняют формат домашних развлечений!» - сказал руководитель направления потребительской электроники в России Дмитрий Карташев.

Одним из важнейших проектов Samsung в прошедшем году стал запуск онлайн коллекции фильмов в формате 4К совместно с партнером в декабре 2016 г. На сегодняшний день, по данным компании, это самая большая в России онлайн библиотека голливудских кинокартин в разрешении 4К, многие из которых, к тому же, представлены в оригинальном HDR формате. Эксклюзивный доступ к коллекции получили покупатели UHD телевизоров Samsung 2016 г., которые совершили покупку в период проведения акции.

Samsung представила ы 2016 г. саундбар с поддержкой Dolby Atmos. В этом году компания продолжит развивать аудиотехнологии и представит систему саундбаров премиум-класса – Samsung Sound Plus. Все компоненты в ней размещены в одном корпусе, а сабвуфер встроен непосредственно в саундбар. Благодаря технологии Anti-Distortion аудиосистема Sound Plus воспроизводит низкие частоты вплоть до 35 Гц. Еще одна новинка – беспроводная система Samsung H7. Аудиосистема премиум-класса H7 обеспечивает качество звука и простое подключение мобильных устройств. Как и Samsung Sound Plus, она поддерживает формат UHQ, благодаря чему аудиосигналы с разрешением от 8 до 24 бит конвертируются в 32-битные с более богатым и насыщенным звуком.

Для пользователей ПК – профессиональных геймеров и увлекающихся компьютерными играми, Samsung Electronics представила новый изогнутый монитор премиум-класса. WQHD (Wide Quad High Definition) дисплей с диагональю 31,5 дюйма и радиусом кривизны 1800R, который обладает обтекаемым объемным дизайном и обеспечит комфорт для глаз при длительном просмотре. Монитор поступит в продажу в России в конце второго квартала текущего года.