Приложение для благотворительности Mercify стало доступно на платформе Android в России, Украине и Беларуси

Приложение для благотворительности Mercify, разработка немецкой компании Mercify Technologies, стало доступно для установки на платформе Android в России, Украине и Беларуси, а на платформе iOS — в любой стране мира. Об этом CNews сообщили в Mercify.

Как рассказали в компании, приложение Mercify для оказания адресной благотворительной помощи и непринужденного общения появилось в списке приложений в российском, украинском и эстонском App Store еще в октябре прошлого года. На данный момент количество участников новой социальной сети Mercify насчитывает более 25 тыс. человек, а сегодня к ним смогут присоединиться и пользователи платформы Android из России, Украины и Беларуси, а также владельцы iPhone со всего мира.

Идея разработчиков Mercify — сделать благотворительность доступной и понятной для каждого пользователя смартфона. Алгоритм работы Mercify прост: достаточно зарегистрироваться в приложении, создать собственный аукцион (лотом аукциона может стать что угодно — к примеру, необычная экскурсия по вечернему городу в вашей компании) и выбрать адресата для благотворительной помощи из нескольких сотен вариантов. Остальные пользователи Mercify смогут принять участие в аукционе, делая свои ставки. Побеждает тот, кто предложит самую высокую цену за данный лот. 80% заработанной суммы автоматически перечисляется на счет благотворительной организации, отвечающей за выбранный создателем аукциона объект адресной помощи. Оставшиеся 20% от сделанной ставки предназначены для расширения и оптимизации сервиса Mercify. Однако уже в скором времени эта комиссия будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока компания полностью от нее не откажется, отметили в Mercify Technologies.

Интерфейс приложения позволяет присоединиться к новой социальной сети, создав собственный аукцион в один клик. Помощь пользователей всегда максимально адресная: в списке благотворительных организаций можно выбрать конкретный фонд или конкретного ребенка, которому требуется поддержка в борьбе с тяжелым заболеванием, рассказали в компании. Список благотворительных организаций постоянно расширяется: на сегодняшний день Mercify сотрудничает более чем с 60 фондами, которые базируются в 28 и работают более чем в 110 странах мира. Среди десятков зарубежных партнеров в списке Mercify появились фонды, которые работают в странах РФ, Украины и Беларуси. К новому приложению уже присоединились фонды помощи тяжелобольным детям Rusfond UK, Unihelp, Chernobyl Children’s Lifeline, фонды помощи животным «Большие сердца» и «Лапа».

В настоящее время совместно с фондом «Большие сердца» на аукционах Mercify собираются средства для раненого гималайского медведя Феникса, волгоградского приюта для кошек «Домик» и спасенного из цирка шапито тигра Жоры.

По данным компании, с момента запуска сборов в пользу детей 8 декабря 2016 г. в приложении Mercify было создано более 3 тыс. аукционов от пользователей сервиса.