«Мегафон» обеспечит интернетом Белгородский государственный национальный исследовательский университет

«Мегафон» объявил о победе в тендере на обеспечение широкополосным интернет-доступом крупнейшего в регионе высшего учебного заведения - Белгородского государственного национального исследовательского университета. Как рассказали CNews в компании, в рамках контракта с НИУ «БелГУ» «Мегафон» предоставил доступ в глобальную сеть на скоростях 20 Мбит/с на территории 20 корпусов университета, учебно-спортивного комплекса имени Светланы Хоркиной, конноспортивной школы, лабораторий, и других подразделений вуза.

«Для нас важно, что конкурс выиграла надёжная федеральная компания, обладающая большим опытом реализации крупных телеком-проектов с мощными техническими возможностями. Наш вуз уже входит в двадцатку лучших университетов страны по уровню развития интернет-ресурсов в международном рейтинге Webometrics Ranking of World Universities, и мы продолжаем реализацию большой программы информатизации, повышения открытости для мирового научно-образовательного сообщества. Надеемся, что возможности компании «Мегафон» будут служить задачам укрепления коммуникаций нашего вуза и станут основой развития дальнейшего сотрудничества для формирования современной цифровой научно-образовательной среды», - сказал Александр Маматов, проректор по учебной работе и информатизации университета.

«Мы предложили БелГУ наиболее выгодные расценки на весь комплекс услуг, что и стало решающим фактором победы в данном конкурсе, - сказал Михаил Туровский, директор Белгородского отделения «Мегафона». - Сегодня мы уже обеспечили надёжный высокоскоростной доступ в глобальную сеть для более чем 25 тысяч студентов и сотрудников вуза. Кроме того, внутренняя WiFi-сеть БелГУ также работает на мощностях нашей инфраструктуры. Уверен, что с прогрессивными технологиями связи и интерне-доступа образовательный процесс будет еще эффективней».

НИУ «БелГУ» - «визитная карточка» столицы региона, старейший и самый крупный вуз Белгородской области. Единственный в Центральном Черноземье имеет статус национального исследовательского университета. Здесь получают образование десятки тысяч молодых людей из всех 85 регионов России и 80 стран мира. Является базовым вузом университета Шанхайской организации сотрудничества, входит в ТОП-200 университетов стран БРИКС и ТОП-20 лучших вузов Национального рейтинга университетов, подготовленного международной группой «Интерфакс».