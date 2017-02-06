«Кошелёк» открыл доступ к собственному каталогу из 130 тысяч розничных программ лояльности

CardsMobile (резидент IT-кластера Фонда «Сколково») объявила о том, что разработанное компанией приложение «Кошелёк» открыло доступ к собственному каталогу retail.cardsmobile.ru. Как рассказали CNews в компании, каталог содержит информацию о более чем 150 тыс. типов карт от более чем 130 тыс. программ лояльности торговых и сервисных предприятий по всей России.

В каталоге «Кошелька» содержится полная информация о торгово-сервисных предприятиях, карты которых поступают на обработку в приложение. Теперь каждый ритейлер может самостоятельно изменять информацию о своей программе лояльности в каталоге «Кошелька».

«Кошелёк» является приложением-агрегатором, установленным на более чем 3 млн устройств на ОС Android и iOS. За последний год компания оцифровала более чем 10 млн пластиковых карт, предоставив своим пользователям возможность оценить новые технологии шопинга и оставить дома традиционный бумажник.

Пользователи приложения фотографируют свою скидочную карту с двух сторон. Машинный интеллект анализирует фотографии карты, относит ее к определенному эмитенту и типу, генерирует штрихкод, то есть выпускает мобильную версию скидочной карты пользователя. Сейчас пользователи ежемесячно загружают в приложение более миллиона скидочных карт. На основе анализа загруженных в приложение карт разработчики приложения «Кошелёк» сформировали открытый каталог.

Помимо оцифровки пластиковых карт «Кошелёк» позволяет пользователям выпускать через приложение банковские карты и проездные билеты нескольких регионов России, а также карты лояльности компаний-партнеров «Кошелька», в числе которых Спортмастер, Ostin, РИВ ГОШ, М.Видео, SELA и др.

Приложение интегрируется с CRM-системами федеральных ритейлеров и предоставляет пользователю не только доступ к личному кабинету в программе лояльности, но и возможность выпустить новую карту торговой сети. Однако оцифровка карт с использованием искусственного интеллекта «Кошелька» по-прежнему самый популярный среди пользователей функционал.

Филипп Шубин, операционный директор приложения «Кошелёк», сказал: «Благодаря широкой аудитории «Кошелька» и высокой популярности сервиса добавления карт, нам удалось создать наиболее полную базу эмитентов карт программ лояльности. Сейчас мы открываем доступ к этой базе для всех российских торговых сетей. Теперь каждый владелец бизнеса, даже небольшого, может зарегистрировать в нашем каталоге свою программу лояльности и получить доступ к удобному инструменту для коммуникации со своими клиентами»

Ольга Стрелова, директор Центра технологий для ритейла Фонда «Сколково», отметила: «Благодаря усилиям наших резидентов, разработчиков приложения «Кошелёк», 50 тонн пластиковых уже доступны в цифровом формате ― это в прямом смысле облегчение для всех пользователей программ лояльности! Приложение и инновационные технологические сервисы, которые оно предоставляет для бизнеса, стали источником уникальной информации об аудитории, новым инструментом общения с ней. И теперь они открывают торговым и сервисным предприятиям новые горизонты улучшения покупательского опыта».