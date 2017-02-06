HP представила новую версию мобильной рабочей станции ZBook 15u. Фото

HP Inc. объявила о выпуске обновления HP ZBook 15u — тонкой компактной мобильной рабочей станции. Как рассказали CNews в компании, HP ZBook 15u G4 с дисплеем диагональю 15,6 дюйма сочетает в себе высокую мобильность и множество полезных функций по доступной цене.

Несмотря на малые вес (1,9 кг) и толщину (19,9 мм), эта мобильная рабочая станция предлагает достойную производительность. В ее основе лежат процессоры 7-го поколения Intel Core i5 или i74, оперативная память DDR4 объемом до 32 ГБ, профессиональная видеокарта AMD FirePro, постоянная память объемом до 2 ТБ, включая TLC или MLC накопитель HP Z Turbo Drive G25, а также сенсорный экран FHD или экран UHD.

Пользователи оценят батарею высокой емкости со встроенной технологией HP Fast Charge, позволяющей зарядить станцию до 50% за 30 минут. ZBook 15u выдержала более 120 тыс. часов тестирования в соответствии с процедурой HP Total Test Process и разработана для соответствия стандартам MIL-STD 810G6. Пользователи могут воспользоваться преимуществами ОС Windows 10 Pro и возможностями видеокарты AMD FirePro 3D с 2 ГБ видеопамяти, сертифицированной производителями независимого ПО и оптимизированной для работы с профессиональными приложениями на мобильной рабочей станции HP ZBook 15u.

«Мобильность ценится все больше, и тонкая мощная рабочая станция от надежного партнера — это то, что нужно нашим заказчикам, — сказал Джош Петерсон (Josh Peterson), вице-президент отдела управления продуктами семейства Z Workstation, HP Inc. — HP ZBook 15u — лучшая модель в линейке мобильных рабочих станций HP по соотношению "цена/качество/производительность"».

Мобильная рабочая станция HP ZBook 15u G4

Мобильная рабочая станция оснащена рядом технологий для повышения безопасности и управляемости, среди которых HP Sure Start Gen3 — лучший в отрасли компонент безопасности BIOS: он проверяет BIOS при загрузке, восстанавливает его без вмешательства пользователя и возвращает пользовательские настройки BIOS, а также подходит для организации централизованного управления в корпоративной среде. Встроенный модуль Trusted Platform Module (TPM), считыватель смарт-карт и сканер отпечатков пальцев защищают данные и конфиденциальную информацию эл. почты и пользователя. На корпусе HP ZBook 15 предусмотрено несколько портов, включая USB 3.1, DisplayPort 1.2 и другие.

Мобильные рабочие станции HP ZBook поставляются с предустановленным ПО HP Remote Graphics Software (GRS) для удаленной совместной работы, ПО HP Performance Advisor для поддержания высокой общей производительности и ПО HP Velocity — для повышения надежности и скорости работы сети.