DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме»

DEPO Computers и «Смарт-Софт» объявили об успешном завершении проекта по поставке и внедрению совместного программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector в «Газпроме». Как рассказали CNews в компании, DEPO Traffic Inspector - полностью российское решение, обеспечивающее комплексную безопасность внутренней инфраструктуры при подключении организаций к интернету.

Решение предоставляет набор инструментов для организации интернет-доступа, контроля трафика и защиты информационных ресурсов от различных типов угроз. В состав решения входят сервер DEPO Storm 1480Q1, разработанный DEPO Computers, и программное обеспечение Traffic Inspector компании «Смарт-Софт».

Совместное решение появилось на фоне растущего спроса на отечественные продукты, особенно - в области информационной безопасности. В «Газпроме» появилась необходимость внедрить решение для обеспечения информационной безопасности внутренней корпоративной сети при подключении к внешним сетям и интернету. Основными требованиями к такому решению стали подготовленный заказчиком список функциональных требований по защите информации, а также требование простой интеграции в корпоративную ИТ-инфраструктуру. Приоритет в выборе решения отдавался российским продуктам, которые позволяют снизить риски использования импортных технологий, что особенно важно при построении системы информационной безопасности.

Для упрощения вопросов внедрения и сопровождения решения заказчику было предложено использовать готовый программно-аппаратный комплекс, построенный на серверном оборудовании для установки в стандартные серверные стойки, используемые в инфраструктуре «Газпромf». Такой вариант упрощает установку, подключение и последующее обслуживание для ИТ-специалистов заказчика.

В процессе выбора решения заказчиком были рассмотрены несколько вариантов представленных на российском рынке решений в области сетевой информационной безопасности. В результате было выбрано программное обеспечение Traffic Inspector. ПО обладает большим набором функций, которые полностью покрывают все требования заказчика, включая расширенный контроль пользователей информационных систем «Газпрома», технологии защиты внутренней корпоративной сети от существующих угроз, фильтрацию передаваемого по сети контента и удобную систему управления.

В качестве аппаратной серверной платформы были выбраны модели серверов линейки DEPO Storm. Данные модели серверов полностью совместимы с ПО Traffic Inspector и стали основой совместного решения DEPO Traffic Inspector двух российских компаний, которое вышло на российский ИТ-рынок в марте 2016 г.

Серверы DEPO Storm разработаны и производятся в России и предназначены для установки в стандартную серверную стойку, что полностью соответствует требованиям заказчика.

Весь проект, начиная от подготовки проектной документации по внедрению решения и заканчивая сдачей внедренного решения в эксплуатацию, был выполнен за 3 месяца и завершен в декабре 2016 г. Для реализации проекта была сформирована проектная команда, которая подготовила проектную документацию по внедрению решения DEPO Traffic Inspector в «Газпроме», подготовила и настроила программно-аппаратный комплекс в соответствии с предъявленными требованиями, после чего развернула его в серверной инфраструктуре заказчика.

Решение построено на базе специальной конфигурации сервера DEPO Storm 1480Q1 и сертифицированного во ФСТЭК программного обеспечения Traffic Inspector.

На сегодняшний день межсетевые экраны Traffic Inspector эксплуатируются в составе систем информационной безопасности в структурных подразделениях «Газпрома», таких как «Газпром нефть шельф», «Газпром добыча Надым», «Газпром Трансгаз Саратов», «Газпромбанк - Управление активами», «Чеченгазпром», «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Использование готового программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector значительно снизило затраты на внедрение и сопровождение системы защиты сетевого трафика, поскольку в этом случае заказчику не нужно было заниматься вопросами выделения серверных мощностей для установки ПО Traffic Inspector и вопросами обеспечения совместимости аппаратной платформы и ПО. Кроме этого, техническая поддержка и сопровождение данного решения как для программной, так и для аппаратной части решения предоставляется в режиме «единого окна».

Использование готового программно-аппаратного комплекса повышает унификацию информационных систем заказчика и упрощает дальнейшее развитие системы информационной безопасности «Газпрома».

Алексей Сергеевич Чесников, главный специалист «Газпром ДП Богородское», сказал: «Благодаря внедрению совместного решения компаний DEPO Computers и «Смарт-Софт», мы обеспечили информационную безопасность нашей корпоративной инфраструктуры при подключении к сети интернет. Мы готовы рекомендовать решение DEPO Traffic Inspector другим российским компаниям как эффективное отечественное решение в области информационной безопасности».

Заместитель генерального директора DEPO Computers Дмитрий Черкасов отметил: «Компания DEPO Computers обладает обширным многолетним опытом разработки комплексных решений в области информационной безопасности. Мы создаем широкую палитру таких решений, начиная от встраиваемых в оборудование DEPO программно-аппаратных средств и заканчивая готовыми комплексными решениями для организации защищенных виртуальных сред. Опираясь на актуальные требования российских заказчиков по переходу на отечественные ИТ-продукты, мы расширяем портфель комплексных решений в области информационной безопасности. В партнерстве с компанией «Смарт-Софт» разработан программно-аппаратный комплекс DEPO Traffic Inspector, предназначенный для контроля и защиты интернет-доступа. Комплекс включает оборудование и программное обеспечение российских ИТ-компаний и удовлетворяет современным требованиям к средствам информационной безопасности».