«Бюджет-21» модернизировал информационно-учетную систему планирования ФХД Ространснадзора

В январе 2017 г. ИТ-компания «Бюджет-21» завершила модернизацию информационно-учетной системы планирования финансово-хозяйственной деятельности Ространснадзора, результатом которой стало образование единого информационного пространства для территориальных подразделений сети Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, включающей финансовое управление центрального аппарата, 91 территориальное управление и подведомственное казенное учреждение, расположенные на всей территории Российской Федерации.

Как рассказали CNews в «Бюджет-21», до внедрения системы решение задач по сбору показателей планирования и финансовой отчетности от территориальных управлений занимало много времени и ресурсов. По отзыву заказчика, система обеспечивает сбор, консолидацию, комплексный анализ и построение отчетов данных в самые короткие сроки. Модернизация системы повысила эффективность и оперативность деятельности в части планирования, исполнения бюджета и обеспечения контроля.

«Мы плодотворно сотрудничаем с Ространснадзором с 2012 года. Внедренная система предназначена для комплексной автоматизации процессов бюджетного планирования, распределения бюджетных средств на лицевые счета, расчета предельных показателей фонда оплаты труда сотрудников территориальных управлений, прогнозирования доходов, контроля объемов поступлений в доход Федерального и местных бюджетов, прогнозирования кассовых выплат по расходам Федерального бюджета и сбора управленческой отчетности, — рассказал генеральный директор компании «Бюджет-21» Архипов Виталий. — Проще говоря, мы модернизировали систему до такого уровня, который дает высокую степень детализации, а соответственно, возможность оперативного принятия решений разного уровня».

В свете тенденций импортозамещения, а также стремления организаций максимально снизить стоимость модернизации ИТ-инфраструктуры «Бюджет-21» предлагает лучшую альтернативу продуктам зарубежных компаний на российском рынке.

В 2017 г. компания «Бюджет-21» намерена продолжать активную работу по автоматизации информационных процессов не только в организациях госсектора, но и активно привлекать частные компании для внедрения у них ERP/CRM-систем на базе разработанной платформы Corona.