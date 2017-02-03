TM Production использует ПО Raidix при запуске крупных телепроектов

«Рэйдикс» объявила о том, что студия TM Production, занимающаяся производством телевизионных фильмов, сериалов и кинокартин, выбрала ее программно-аппаратный комплекс для хранения данных от «Рэйдикс» и FeelSystems.

Компания TM Production была основана в 2014 г. теле- и кинопродюсером Рауфом Атамалибековым. При работе над новым телепроектом TM Production столкнулась с необходимостью расширения действующей системы хранения данных. Студия имела многолетний опыт использования файловой системы Apple Xsan для организации сети многоканальной передачи видео высокого разрешения. Выбирая новую модель СХД, студия сосредоточилась на поддержании высокой производительности для обработки видеоконтента и возможности гибкой интеграции с Xsan.

Требования к системе, обозначенные TM Production, включали в себя объем хранения – 0,5 ПБ и выше, максимальный уровень защиты данных, максимальную скорость обработки одновременных запросов, простоту обслуживания и техническую поддержку 24/7.

В качестве решения для хранения данных студия TM Production выбрала СХД от медийного интегратора FeelSystems на базе ПО RAIDIX. Интегратор поставил заказчику две системы с суммарным объемом хранения до 0,5 ПБ. Программная технология в составе комплексного решения обеспечила пропускную способность до 25 ГБ/с на ядро процессора и возможность одновременной работы с видеоконтентом с нескольких рабочих станций без задержек.

Совместимость RAIDIX со стандартным серверным оборудованием х86-64 способствовала оптимизации используемых RAID-массивов для конкретных задач и типов нагрузки и снижению накладных расходов на аппаратное обеспечение. Кроме того, решение RAIDIX обеспечило успешное взаимодействие с оборудованием Аррlе, управляющей средой Хsan и профессиональными приложениями для видеомонтажа (Adobe Premiere, Avid, DaVinci Resolve, Final Cut Pro и др.).

В процессе эксплуатации поставленная СХД продемонстрировала высокую надежность, производительность, отказоустойчивость, автономность и гибкую переносимость данных.

Внедрение RAIDIX позволило обеспечить более 300 суток непрерывной записи в режиме онлайн – до проведения профилактики, подключение более 20 клиентов одновременно, поддержку режимов мультикамерного видеомонтажа и прозрачный мониторинг.

Компании FeelSystems и «Рэйдикс» регулярно обновляют используемое TM Production аппаратное обеспечение и версию ПО RAIDIX и оказывают круглосуточную техническую поддержку заказчику.