«Связной»: доля «больших» смартфонов в России впервые превысила 50%

Согласно аналитическим данным ритейлера «Связной» о предпочтениях российских пользователей в сегменте смартфонов, в ноябре 2016 г. свыше половины покупателей смартфонов в России отдали предпочтение устройствам с диагональю более 5 дюймов. Доля гаджетов с «большим» дисплеем впервые в истории превысила 50% от всех реализованных «умных» телефонов на российском рынке.

По итогам всего 2016 года фаблеты также впервые в истории сформировали 50% выручки розничных компаний от реализации смартфонов против 39% годом ранее. В штуках доля планшетофонов в январе-декабре составила 46% (в 2015 г. около 30%).

Всего в России в прошлом году было продано более 12 млн фаблетов на сумму почти 165 млрд руб. Продажи таких гаджетов за год выросли на 60% как в штуках, так и в рублях. Рост популярности планшетофонов стал одним из ключевых драйверов рынка смартфонов в 2016 г. В целом сегмент «умных» телефонов за год по оценкам «Связного» увеличился на 5% в штуках и на 27% в рублях.

Рост востребованности фаблетов объясняется несколькими факторами. «Большие» смартфоны удобны для коммуникаций (общение в соцсетях и мессенджерах) и развлечений (просмотр и редактирование фото и видео). Такое устройство становится «первым» экраном для все большего количество пользователей, и люди предпочитают приобретать один гаджет вместо как минимум двух (смартфон и планшетный компьютер).

Росту популярности способствует активное проникновение таких устройств в средний и низкий ценовые сегменты. Об этом говорит сохранение показателя средней стоимости планшетофона на уровне 2015 г. (около 13,5 тыс руб.), в то время, как цена смартфона в целом за тот же период увеличилась на 20%. Например, в «Связном» можно выбрать из нескольких моделей фаблетов в самом низком ценовом сегменте – менее 5 тыс. рублей.

Наиболее популярными у российских покупателей в 2016 г. стали смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Доля таких устройств в штуках на российском рынке «умных» телефонов в 2016 г. выросла с 26% до 39% от всех реализованных «умных» телефонов. Смартфоны с диагональю свыше 5,5 дюймов в 2016 году также стали более востребованными – россияне приобрели 1,7 млн гаджетов с самым большим дисплеем против примерно 1,1 млн годом ранее. Доля 5,5-дюймовых смартфонов на рынке за год увеличилась, но пока не превышает 7% - фаблеты с диагональю выше 5,5 дюймов все еще продолжают набирать популярность.

С ростом популярности «больших» смартфонов увеличивается и их предложение в российских розничных сетях. Например, в «Связном» 75% товарных позиций в ассортименте «умных» телефонов составляют устройства с диагональю более 5 дюймов. В январе 2017 г. в десятку лидеров по продажам в «Связном» вошли такие гаджеты, как iPhone 7 Plus, LG K10 LTE, LG X Power.