МТС открыла в Новосибирске 34 новых точки обслуживания

Телекоммуникационный оператор МТС увеличил число салонов продаж и обслуживания в Сибири. Компания открыла три новых салона и 31 точку обслуживания в Новосибирске и пригородах, сообщили CNews в МТС.

Новые салоны появились также в трех районах Новосибирска — на Красном проспекте,159, на улице Большевистская, 12 и Титова, 2. В новых офисах можно подключиться к сети МТС, получить профессиональную консультацию о тарифах и услугах оператора, заменить SIM-карту, а также воспользоваться финансовыми сервисами, денежными переводами, оплатить кредиты, штрафы, услуги ЖКХ и связи, оформить кредитные и дебетовые карты «МТС Деньги».

Дополнительные точки обслуживания МТС появились с начала 2016 г. во всех районах города. Акцент в локации таких точек сосредоточен на густонаселенных районах, а также на новых жилмассивах города. Всего в Новосибирске и области сегодня работает свыше 300 торговых точек, где представлены услуги МТС.

«За последние два года мы построили масштабную 4G-сеть в Новосибирске и близлежащих районах. Отклик со стороны наших потребителей не заставил себя ждать: впервые в рознице Новосибирска в 2016 году смартфоны с поддержкой 4G заняли более 50% в продажах всех гаджетов. Это означает, что услуги новой сети востребованы нашими абонентами и требуют широкой представленности в таком крупном городе, как Новосибирск, чтобы жители и гости города не были ограничены в доступе к возможностям современных технологий и услуг на их основе, — пояснил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.