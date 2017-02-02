NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s

NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компании, новинка обеспечивает высокий уровень производительности, позволяя модернизировать ИТ-инфраструктуру для ресурсоемких корпоративных приложений, аналитики и интеграции с облачными средами.

Компания NetApp также анонсировала запуск программы All-Flash Guarantee, которая гарантирует снижение затрат на хранение данных до пяти раз в зависимости от рабочих нагрузок, что предоставляет клиентам обещанный уровень емкости и эффективности.

«Преобразование ИТ-инфраструктуры стало важнейшим вопросом как для огромных корпораций, так и для маленьких компаний. И цель такого преобразования — построение всех бизнес-процессов на основе данных, — сказал Саймон Робинсон (Simon Robinson), вице-президент по исследованиям компании 451 Research. — Новые решения AFF от NetApp гарантируют любой компании, независимо от ее размера, возможность использовать эффективные функции управления данными в любой среде. И на сегодняшний день решения AFF от NetApp помогают компаниям безболезненно пройти через самые радикальные изменения в сфере ИТ за всю историю».

NetApp AFF A700s входит в портфель решений AFF All-Flash A-Series, который также включает систему начального уровня A200, систему среднего уровня A300 и систему высшего уровня A700. Системы хранения данных A-Series обеспечивают самую высокомасштабируемую производительность в сочетании с лучшими в своем классе функциями управления и защиты данных, в том числе при их перемещении между традицонными дисками, Flash и облаком.

В основу нового решения положена кластерная архитектура NVMe, управляемая операционной системой для хранения данных NetApp ONTAP. Массив поддерживает интеграцию твердотельных накопителей (SSD) объемом 15 ТБ, а также технологии подключения 32Gb Fibre Channel и 40Gb Ethernet.

Согласно последним результатам теста Storage Performance Council SPC-1 , в системах AFF A700s достигается скорость передачи данных на уровне 2 400 059,26 операции ввода-вывода в секунду при среднем времени отклика в 0,69 миллисекунды. Это самый быстрый из существующих сегодня корпоративных массивов All-Flash, который вошел в тройку лидеров по результатам теста производительности SPC-1.

Компактный форм-фактор обеспечивает экономию электроэнергии почти в 11 раз, позволяет использовать в 19 раз меньше пространства и на 67% сократить затраты на обслуживание и поддержку. Все это помогает значительно уменьшить стоимость хранения и обслуживания. Более 600 тыс. операций ввода-вывода в секунду и емкость 1 ПБ умещаются всего в четыре стоечных модуля.

Как и все остальные продукты в портфеле AFF, новое открытое решение обеспечивает возможность подключения к общедоступным облачным ресурсам в рамках систем AWS, Azure, IBM Cloud и многих других, с сохранием максимального контроля и управления данными на собственных ресурсах и в облаке.

«Ответственные за принятие решений в масштабах предприятия всегда уверены, что технология All-Flash обеспечивает именно ту скорость передачи данных и скорость отклика, которая необходима, чтобы как можно быстрее эффективно использовать ценные данные»,— сказал Джоэл Рейч (Joel Reich), исполнительный вице-президент по продуктам и операционной деятельности компании NetApp.— «Новые массивы All-Flash AFF компании NetApp наглядно демонстрируют, как инновационные технологии NetApp помогают быстрее достичь результата и улучшить экономику ЦОД. Благодаря корпоративным системам хранения данных NetApp лидеры в сфере ИТ всегда уверены в максимальной производительности приложений в локальной и облачной среде и могут сосредоточиться на стратегических проектах, ориентированных на повышение удовлетворенности клиентов и развитие бизнеса».