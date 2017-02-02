MMD представила новые мониторы Philips для бизнеса

MMD (обладатель прав на бренд Philips Monitors) анонсировала линейку новых мониторов для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, новинки впервые будут представлены на выставке ISE 2017 (Integrated Systems Europe), которая пройдет 7–10 февраля в выставочном центре столицы Нидерландов Amsterdam RAI.

24-дюймовый дисплей Moda 245C7QJSB, самый тонкий в продуктовой линейке Philips, представлен дизайном узкими рамками с трех сторон. Благодаря технологии Ultra Wide Color модель поддерживает широкую цветовую гамму. Другие инновации Philips Monitors – Flicker-Free (автоматическая регулировка яркости), SmartContrast и SmartImage (изменение настроек изображения, в зависимости от контента) – повышают продуктивность работы.

31,5-дюймовый монитор 328P6VJEB предоставляет большую картинку в качестве Ultra HD. Эта модель поддерживает разрешение UltraClear 4K, широкий диапазон цветов Ultra Wide Color и технологию Vertical Alignment (VA) для глубины контраста. Кроме того, у монитора обширные возможности подключения: он может работать одновременно с четырьмя источниками сигнала и выводить изображения в разных окнах (функция MultiView). Технология SmartConnect для 4K отвечает за воспроизведение несжатого видео и звука.

40-дюймовая изогнутая модель BDM4037UW огибает линию взгляда пользователя: таким образом он формирует личное пространство и помогает лучше сосредоточиться на том, что происходит на экране. Разрешение 4K UHD (3840 x 2160) и широкие углы обзора делают изображение реалистичным.

27-дюймовый дисплей 272B7QPTKEB Quad HD призван повысить уровень безопасности в офисе. Он оборудован веб-камерой, которая появляется, только когда нужна – в остальное время она спрятана в рамку экрана, лишая хакеров возможности заниматься шпионажем. Кроме того, модель поддерживает технологию Philips PowerSensor, которая позволяет снизить энергопотребление на 80%: датчик определяет присутствие пользователя на рабочем месте и автоматически снижает яркость экрана, когда тот уходит.

MMD также покажет на выставке 25-дюймовый монитор 258B6QUEB с функцией док-станции и интерфейсом USB Type-C последнего поколения. Простота подключения с помощью всего одного кабеля делает удобной работу за ноутбуком: монитор может не только выводить изображение, но и выступать док-станцией для любого совместимого ноутбука с интерфейсом USB Type-C. Дисплей получает видео- и аудиосигнал через один и тот же кабель, параллельно заряжая мобильный компьютер. При этом к монитору можно подключать любую периферию и использовать ее с ноутбуком.