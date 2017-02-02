«Лаборатория Касперского»: каждая третья компания в России не знает, как защитить себя от DDoS-атак

Согласно информации свежего исследования «Информационная безопасность бизнеса», проведенного «Лабораторией Касперского» совместно с B2B International в 2016 г. среди более 4000 IT-специалистов из 25 стран по всему миру, включая Россию, 31% российских компаний не понимает, какие инструменты помогут им эффективно противостоять DDoS-атакам. В результате 15% организаций вообще никак не защищены от этой угрозы. Больше половины опрошенных компаний (62%) полагаются на встроенные аппаратные средства защиты, которые совершенно бесполезны в случае сложных и масштабных DDoS-атак, получивших широкое распространение в последнее время.

Об уязвимости бизнеса перед угрозой DDoS-атак свидетельствуют, в частности, инциденты, случившиеся в конце прошлого года. Так, в ноябре 2016 г. волна мощных атак затронула ряд крупнейших российских банков. Кроме того, в конце года был зафиксирован существенный рост атак с использованием шифрованных соединений на организации из разных отраслей.

Именно факты обнародования DDoS-атак, от которых пострадали некоторые организации, заставляют почти треть российских компаний (29%) обеспечивать себя защитой от этого вида угроз. Среди других причин развертывания системы противодействия DDoS – понимание потенциальных проблем, к которым могут привести атаки (21% организаций), и личный опыт столкновения с этой угрозой (31% опрошенных компаний).

В то же время 20% организаций в России считают, что небольшой простой бизнеса, вызванный DDoS-атакой, не повлечет за собой серьезных последствий для компании. А 39% все еще полагают, что они не представляют интерес для организаторов DDoS. Между тем опрос показал, что 7 из 10 российских организаций неоднократно подвергались этим атакам.

«DDoS-атаки стали настолько частыми и мощными, что их воздействие на бизнес уже можно назвать не просто негативным, а деструктивным. Подобные инциденты исключают компанию из онлайн-пространства, пусть и на непродолжительное время, что приводит к срыву важных операций, вызывает сбои в различных процессах и наносит урон репутации. Интернет-сервисы и IT-инфраструктура сегодня слишком важны, чтобы пренебрегать их защитой», – сказал Алексей Киселёв, руководитель проекта Kaspersky DDoS Prevention в России.

Разработанное «Лабораторией Касперского» решение Kaspersky DDoS Prevention обеспечивает эффективную многоуровневую защиту интернет-ресурсов от DDoS-атак практически любой сложности и силы. Принцип защиты, реализованный в Kaspersky DDoS Prevention, сводится к тому, что весь «мусорный» трафик, ответственный за перегрузку канала и недоступность ресурса, проходит через распределенные центры фильтрации, где и отсекается. Таким образом, защищаемый ресурс получает лишь легитимные запросы пользователей и способен продолжать работу даже во время атаки.