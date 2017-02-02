Canon представила новые принтеры imageRUNNER ADVANCE для офисов и оперативной полиграфии

Canon объявила о выпуске трех новых серий многофункциональных принтеров: imageRUNNER ADVANCE C255/355, imageRUNNER ADVANCE C3500 и imageRUNNER ADVANCE 4500. Как рассказали CNews в компании, новинки предлагают одинаковую систему взаимодействия как пользователям устройств, так и управляющим ими специалистам. Они интегрируются с широким спектром решений для документооборота, позволяют контролировать совокупную стоимость владения и обеспечивают комплексную безопасность при компактном исполнении.

В представленных устройствах используется платформа imageRUNNER ADVANCE, которая знакома пользователям по сериям 6500, C5500 и C7500. Общая платформа разработана для того, чтобы помочь покупателям повысить производительность на рабочих местах благодаря единому для всего модельного ряда пользовательскому интерфейсу, напоминающему приложения для смартфонов. Также она поддерживает интеллектуальный контроль расходов на печать и дистанционное управление и ремонт.

Во всех моделях принтеров imageRUNNER ADVANCE третьего поколения реализован ряд важных возможностей, включая новые способы мобильной работы и варианты подключения. Платформа поддерживает гибкие рабочие среды за счет готовых к использованию функций мобильного подключения и ряда специальных параметров настройки, обеспечивающих баланс производительности и безопасности. Платформа предлагает широкие возможности для подключения устройств, выполнения задач и обмена документами в пределах организации. Она предусматривает интеграцию в различные рабочие процессы современного офиса и поддерживает целый ряд мобильных приложений для работы с документами, включая ставшие отраслевыми стандартами решения, такие как Apple AirPrint, Google Cloud Print и MOPRIA. imageRUNNER ADVANCE эффективно взаимодействует с платформой управления документами Canon uniFLOW и предоставляет расширенные возможности в гибко настраиваемом рабочем пространстве с использованием интеллектуальных устройств, помогая дополнительно повысить безопасность и производительность.

Платформа imageRUNNER ADVANCE предлагает средства сканирования, позволяющие быстро и точно считывать информацию и эффективнее обрабатывать документы. Технологии Canon обеспечивают создание файлов и преобразование их в редактируемые форматы. Это позволяет обрабатывать файлы программами для автоматизации бизнес-процессов или передавать их в облачные хранилища — например, Google Drive, Evernote, Dropbox и др. — для эффективной совместной работы.

imageRUNNER ADVANCE C3500 стал дальнейшим развитием модели imageRUNNER ADVANCE C3300. Поддержка бумаги плотностью до 300 г/кв.м, печать на бумагах с покрытием, баннерная печать на листах длиной до 1200 мм в сочетании с низкой себестоимостью отпечатка позволяют решать практически все задачи оперативной полиграфии. Технология Canon V2 (Vivid and Vibrant) позволяет получить более высокое качество печати фото изображений благодаря лучшей передачи деталей в темных и светлых участках изображения.

Инженеры и техники по обслуживанию парка оборудования могут удаленно проверять состояние устройств и получать данные о необходимости обслуживания со своего компьютера или мобильного устройства. Это ускоряет реагирование на проблемы и повышает вероятность устранения неполадок с первой попытки.

Танахаши Хироо (Tanahashi Hiroo), ведущий менеджер по продукции «Офисное оборудование» в Canon Россия, отметил: «Выпуском трех новых серий Canon укрепляет лидирующее положение модельного ряда imageRUNNER ADVANCE в отрасли. Сейчас это самая мощная линейка оборудования, которую мы когда-либо предлагали, помогающая клиентам эффективно контролировать совокупную стоимость печати. Эти устройства могут служить компактной и экономичной технической основой любой системы управления печатью (MPS) и разработаны для использования в современных высокозагруженных рабочих средах. Значение документов и их содержимого для бизнеса постоянно растет, и новые устройства играют важную роль в ускорении и упрощении рабочих процессов. Компании все чаще хотят, чтобы их рабочая среда была максимально гибкой и пользователи могли работать с любых выбранных ими устройств, — и все это без ущерба для безопасности и стоимости управления. Именно из этих приоритетов исходили разработчики Canon при создании платформы imageRUNNER ADVANCE последнего поколения, единый интерфейс которой и поддержка облачных решений гарантируют эффективное обслуживание потребностей вашего бизнеса в течение многих лет его роста и развития».

Продажи устройств новых серий начнутся в марте 2017 г.