Санаторий «Янган-Тау» подключился к «Виртуальной АТС» и центру обработки вызовов Mango Office

Компания «Манго Телеком» объявила о подключении к «Виртуальной АТС» и центру обработки вызовов Mango Office лечебно-профилактического учреждения республики Башкортостан — санатория «Янган-Тау». Сотрудники санатория используют возможности АТС и центра обработки вызовов для повышения качества обслуживания клиентов, сообщили CNews в «Манго Телеком».

Помимо биоклиматических ресурсов, санаторий «Янган-Тау» отличает функционирующая система менеджмента качества, которая поддерживает и повышает качество оказываемых санаторно-курортных услуг, рассказали в компании. «Янган-Тау» получил сертификат соответствия требованиям стандарта ИСО 9001. Система менеджмента качества санатория дважды прошла ресертификацию и ежегодно проходит инспекционный контроль соответствия стандарту. Телефон в санатории — один из важнейших каналов связи с клиентами. Большая часть клиентов — гости из ближнего и дальнего зарубежья, различных регионов России, поэтому для санатория важно не терять звонки и иметь возможность контролировать коммуникации по телефону.

«Янган-Тау» требовалось было решение, которое позволило бы без больших затрат повысить контроль телефонных обращений, оценивать эффективность рекламных кампаний и выявлять «узкие места» в обслуживании клиентов. При выборе поставщика важен был не только опыт работы в области телефонии, но и наличие успешно реализованных проектов в сфере санаторно-курортных услуг, поэтому в санатории решили обратиться в «Манго Телеком».

Теперь в «Янган-Тау» используют «Виртуальную АТС» и центр обработки вызовов Mango Office. Номер 8-800 позволяет бесплатно звонить в санаторий из любой точки России, вызовы принимают 11 операторов. Благодаря тому, что центр обработки вызовов Mango Office учитывает статус нахождения оператора на линии, звонок поступает только тому сотруднику, который готов принять вызов. При входящем звонке всплывает карточка клиента, оператор видит, какой клиент обращается в санаторий, и приветствует его по имени. Возможность указания тематики звонка позволяет оператору отметить, из какого региона обращается клиент, и откуда он узнал о санатории. А настраиваемая схема распределения звонков помогает не терять звонки даже в нерабочие часы — клиенты могут оставить голосовое сообщение, и оператор свяжется с ними в рабочее время.

По отзыву заказчика, внедрение решения Mango Office позволило снизить количество потерянных вызовов на 90%. Кроме того, возможность прослушивания записей разговоров помогла внести необходимые изменения в сценарий общения с клиентами, учитывать их пожелания и контролировать информирование клиентов об услугах санатория и проводящихся маркетинговых акциях.

Переход операторов на работу с новым решением с учетом настройки телефонии и обучения занял всего 2 рабочих дня.

«Сервисами Mango Office мы пользуемся уже 2 месяца, и уже сейчас заметна эффективность этого решения, — заявила Лайла Файзуллина, заведующий отдела реализации путевок санатория «Янган-Тау». — Сейчас мы планируем внедрить систему мотивации операторов — новые сервисы позволяют нам получить любой отчет по оператору или группе операторов, в том числе учитывать их рабочее время».

«Все больше лечебно-оздоровительных учреждений Башкортостана начинают использовать облачные сервисы, и это не случайно, ведь с их помощью можно быстро и без серьезных капитальных затрат повысить качество клиентского обслуживания», — отметил Ирик Валиуллин, руководитель филиала «Манго Телеком» в Уфе.