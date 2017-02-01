Parallels представила Toolbox 1.5 для Mac с поддержкой записи звука с видеоэкрана

Parallels представила обновленную версию Parallels Toolbox 1.5. Как рассказали CNews в компании, набор из 25 наиболее востребованных пользователями Mac функций получил расширенную функциональность.

Parallels Toolbox - утилита, представляющая собой универсальный набор из из 25 наиболее популярных инструментов, упрощающих выполнение повседневных задач на компьютерах Mac. С их помощью можно легко и удобно делать скриншоты, записывать видеоизображения с экрана, скачивать видео из интернета и конвертировать его в нужный формат, кроме того пользователи могут архивировать и разархивировать файлы с паролями, отключать микрофон на своих устройствах и многое другое.

В новой версии к существующим функциям для компьютеров Mac добавилась запись звука с выделенной области экрана. Сделать видеозапись разговора с собеседником в Skype или записать он-лайн трансляцию на свой Mac стало значительно проще. Теперь пользователь может самостоятельно настраивать источники звука. Добавлено создание персональной панели быстрого запуска. Теперь любой из инструментов Parallels Toolbox можно размещать не только в верхней строке меню быстрого запуска, но и в Dock. Это позволяет работать с любым из актуальных инструментов без активации всего набора утилит.

Drug&Drop: наиболее востребованные функции и программы можно объединять и добавлять в меню быстрого запуска. Пользователи могут настроить инструмент «Запустить» для того, чтобы открывать любые приложения, папки, ссылки и другие файлы одним щелчком.

Запись видео из социальных сетей: пользователи могут одним нажатием кнопки записывать видео из наиболее популярных социальных сетей.