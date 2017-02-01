«Одноклассники» внедрили сетевое решение NFWare для защиты от DDoS

Соцсеть «Одноклассники», входящая в холдинг Mail.ru Group, внедрила решение NFWare для балансировки трафика. Продукт NFWare Virtual Load Balancer, разработанный в стартапе, поможет интернет-сервису повысить производительность сети до 40 раз и оптимизировать защиту от DDoS атак, сообщили CNews в компании NFWare. Пропускная способность составляет сотни гигабит в секунду.

Балансировщик нагрузки выполняет задачи распределения трафика от пользователей между серверами и обеспечивает быструю обработку запросов пользователей. Другой его важной задачей является защита от DDoS-атак. На высоконагруженных проектах, таких как «Одноклассники», на функцию балансировки приходится колоссальный объем трафика, и это создает требование по производительности и бесперебойной работе сетевых решений.

«Объемы обрабатываемого нами трафика очень большие. После нескольких этапов тестирования мы приняли решение о внедрении продукта NFWare для балансировки нагрузки. Это позволило повысить эффективность системы в десятки раз», — заявил Андрей Губа, заместитель технического директора «Одноклассники».

Основная особенность технологии NFWare — это программная реализация сетевых сервисов на основе концепции NFV (виртуализация сетевых функций), когда решение предоставляется в виде программного обеспечения, работающего на стандартных серверах и Linux, вместо дорогостоящего специализированного оборудования. Такой подход позволяет сократить издержки на инфраструктуру и повысить гибкость сети, подчеркнули в компании. При этом NFWare не уступает hardware-аналогам по производительности. «Даже в сравнении с виртуальными западными решениями продукты российской компании демонстрируют скорости в 4 и более раз выше», — утверждают в NFWare.

«Для нас было очень важно заработать доверие Mail.Ru Group и внедрить наше решение, показав лучшие результаты тестирования. Виртуализация сетевых сервисов — это перспективное направление в сетевых технологиях, и мы рады способствовать его развитию в России», — отметил Александр Бриткин, генеральный директор NFWare.

Для NFWare, созданной в 2015 г., внедрение собственных продуктов в сети «Одноклассников» — первый масштабный проект на российском рынке интернет-компаний. Компания уже имеет опыт коммерческих внедрений в сетях европейских телеком-операторов. В конце 2015 г. NFWare привлекла $500 тыс. инвестиций, а ранее получила грант от фонда «Сколково» на p5 млн.