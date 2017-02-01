NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла

NCR и Zebra Technologies объявили о расширении глобального стратегического партнерства в двух ключевых областях, входящих в состав портфеля услуг для ретейла NCR Store Transformation. Как рассказали CNews в компании, партнерство нацелено на повышение уровня сервиса в розничных сетях за счет внедрения инновационных технологических решений.

Интеграция предлагаемых NCR решений Unified Commerce и Store Transformation с новым решением от Zebra SmartSense, позволяющим в режиме реального времени следить за операциями в розничных магазинах, дает возможность получать более детальную информацию об операционной деятельности, повысить уровень клиентского сервиса и сократить количество упущенных продаж.

Комбинация технологии UHF RFID, видео и новых возможностей по микролокации позволяет отследить в режиме реального времени на разработанной Zebra платформе SmartSense for Retail путь и местоположение товара и покупателей, вошедших в сеть или использующих приложение программы лояльности. Это дает возможность ретейлерам поддерживать оптимальные объемы товарных запасов на складе и предоставлять онлайн более точную информацию о наличии каждой позиции. Так покупатель, прежде чем отправиться в магазин, может точно узнать, есть ли в наличии тот или иной товар, что позволяет повысить уровень удовлетворенности клиента и общий уровень качества клиентского сервиса.

NCR и Zebra предлагают покупателям розничных магазинов уникальный мобильный сервис. Разработанное NCR ПО FastLane Mobile Shopper и производимые Zebra устройства для персонального шопинга MC18 Personal Shopper позволяют покупателям сэкономить время, самостоятельно сканируя штрихкоды на товарах с помощью простого в использовании считывающего устройства Zebra. Программа NCR FastLane Mobile Shopper, получив от пользователя список планируемых покупок, передает актуальную информацию о требуемых товарах на MC18 Personal Shopper. Это позволяет значительно сократить время поиска нужных товаров. Считав штрихкод с помощью сканера MC18, покупатель может просто сложить покупки в тележку и, не стоя в очереди, оплатить покупки в специальной зоне, где обработку транзакции проводит автоматическая касса NCR FastLane SelfServ Checkout или же само устройство MC18.

В России подобные технологии обслуживания уже существуют - в конце 2016 г. сеть гипермаркетов «Глобус» представила новую систему Scan&Go в одном из гипермаркетов в Московской области. Благодаря системе Scan&Go, покупатели самостоятельно сканируют товары, которые они кладут в корзину. Процесс шопинга в гипермаркете стал еще более удобным: пользователи новой услуги смогут существенно сэкономить свое время, им не придется выкладывать покупки на кассовую ленту и ожидать в очереди. Помимо непосредственно сканирования покупок, устройства Scan&Go используются для коммуникации с клиентом: они показывают дополнительную информацию о товаре, сообщают о наличии скидок или специальных условий покупки, могут быть интегрированы с существующей программой лояльности.

Портфель решений NCR Store Transformation включает универсальную линейку кассовых аппаратов FastLane SelfServ, решение FastLane Mobile Shopper, кассы ускоренного обслуживания, сервис click & collect, киоски, управление оборотом наличных средств, экспериментальные мобильные технологии и консультационные услуги.

«Предлагаемые NCR решения Store Transformation помогают ретейлерам предложить покупателям разнообразные, естественно удобные и персонализированные услуги, — сказал Дасти Лутц, вице-президент по линейке продуктов Store Transformation в подразделении NCR Retail. —MC18 Personal Shopper от Zebra и новые решения SmartSense for Retail идеально дополняют наши продукты для ретейла и могут быть интегрированы с решениями NCR в области программ лояльности, выводя на экран сканера таргетированные промо-предложения, основанные на анализе предыдущих покупок и текущем местонахождении покупателя в магазине. Они также позволяют сделать оплату покупок максимально простой и удобной».

SmartSense for Retail от Zebra — решение из линейки продуктов Enterprise Asset Intelligence. Его использование также повышает эффективность защиты магазина от потери товара благодаря системе оповещения в режиме реального времени о возможности кражи и помогает быстро определить местоположение находящегося в ненадлежащем месте товара с очень большой точностью.