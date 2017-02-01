«Натива» установила модульные ИБП Powercom ONL-M

Компания Powercom объявила о завершении проекта по обеспечению бесперебойной работы производственного оборудования российской фармацевтической компании «Натива». Об этом говорится в заявлении Powercom, поступившем в редакцию CNews.

«Натива» обладает собственной научно-технической базой, производственными мощностями и тесно сотрудничает с международными высокотехнологичными компаниями в этой области, способствуя привнесению новаторских фармацевтических технологий в Россию. Модернизация и расширение производственных мощностей компании повлекли за собой создание централизованной системы бесперебойного питания.

Автоматические блистерные и капсульные машины, работающие на фармацевтическом производстве — сложное высокотехнологичное оборудование, для которого критичны даже минимальные и кратковременные (менее 1 секунды) просадки напряжения. Для защиты и обеспечения бесперебойной работы такого производственного оборудования были установлены современные модульные ИБП Powercom ONL-M.

Установленный на предприятии силовой кабинет ИБП оснащен четырьмя модулями по 20 кВА каждый, помещенными в единый 42-юнитовый шкаф. Мощность ИБП составляет 80 кВА/80кВт. При этом предусмотрена возможность дальнейшего наращивания мощности до 120 кВА без замены установленного на предприятии шкафа. Автономное питание подключенного производственного оборудования обеспечивает внешний батарейный кабинет, содержащий 280 батарей по 9Ач каждая, рассказали в компании.

Все подготовительные работы по инсталляции системы бесперебойного питания, включая проектирование и монтаж СКС, проводились компанией «НоваСтар». Для проведения пуско-наладочных работ при подключении ИБП ONL-M привлекались специалисты центрального сервисного центра Powercom.

Как отмечается, выбор ИБП Powercom ONL-M компанией «Натива» был обусловлен полным соответствием всем техническим требованиям заказчика по защите высокочувствительного оборудования, соотношением цена/мощность и гибкими возможностями масштабирования, необходимыми для растущего производства. Модульные ИБП Powercom отличаются высокой производительностью и доступной стоимостью владения — позволяют проводить «горячую» замену силовых модулей без перерыва питания нагрузки и нетребовательны в вопросах сервисного обслуживания, подчеркнули в Powercom.