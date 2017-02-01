МТС обеспечит телеком-сервисами госсектор Кировской области

МТС сообщила о победе в тендерах на обеспечение телекоммуникационными сервисами государственных структур Вятского края в 2017 году. Как рассказали CNews в компании, в текущем году более 3000 сотрудников госучреждений Кировской области будут пользоваться сервисами МТС.

Среди предприятий государственного сектора Вятского края, выбравших МТС в качестве поставщика мобильной и фиксированной связи по итогам тендеров, крупнейшие организации области: Кировское областное государственное казенное учреждение «Служба хозяйственного обеспечения администрации правительства Кировской области», Министерство информационных технологий и связи Кировской области, Министерство лесного хозяйства Кировской области, Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области, УМВД РФ по Кировской области, Кировская городская больница №9, Медицинский информационно-аналитический центр, Детский клинический консультативно-диагностический центр и многие другие.

В ходе проведения тендеров сравнивались качество услуг, география предоставления сервисов, общая ценовая политика операторов. МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг при высоком уровне обслуживания, индивидуальном подходе и наборе дополнительных сервисов, в том числе скоростной защищенной передачи данных (VPN).

«Мы ценим доверие наших партнеров, которые выбрали МТС в качестве поставщика телекоммуникационных сервисов. Понимая, что надежность, качество связи и покрытие сети являются определяющими факторами при принятии решения, мы на постоянной основе проводим работы по строительству и модернизации собственной инфраструктуры, реализуем точечные комплексные проекты, направленные на улучшение качества связи для представителей корпоративного сегмента и, безусловно, выводим на рынок новые продукты, которые помогают нашим клиентам повышать эффективность бизнес-процессов», - отметил директор МТС в Кировской области Максим Исаев.