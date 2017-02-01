МТС назначила директора на Ямале

МТС объявила о назначении Александра Самуйлова на должность директора филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе. Как рассказали CNews в компании, Александр Самуйлов будет осуществлять общее руководство филиалом МТС в регионе. В зону его ответственности вошла реализация стратегии компании в ЯНАО.

Приоритетными направлениями деятельности нового главы МТС в ЯНАО станут развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупных городах, небольших населенных пунктах, а также в вахтовых поселках нефтегазовой отрасли, дальнейшее внедрение сетей третьего и четвертого поколений, вывод на рынок новых продуктов и услуг компании, а также усовершенствование качества обслуживания абонентов и выполнение основных финансовых показателей филиала.

«Ямало-Ненецкий автономный округ входит в число ключевых регионов для МТС на Урале. Перед Александром Самуйловым стоит задача развития розничного бизнеса МТС в ЯНАО. Кроме того, в числе приоритетных вопросов работы нового директора — укрепление позиций компании в бизнес-сегменте. Площадки многих ключевых клиентов МТС на Ямале находятся в удаленных труднодоступных территориях, в том числе за Полярным кругом. Имея в арсенале сервисы на стыке мобильного и IT-бизнеса, системной интеграции, финансовых и банковских услуг, МТС готова предлагать индивидуальные решения для нестандартных задач наших корпоративных клиентов. Опыт Александра Самуйлова в сфере реализации проектов в условиях острой конкуренции на насыщенном рынке должен вывести работу компании в регионе на новый уровень», — сказал директор по региональному развитию МТС Армен Аветисян.

Сергей Симайченков, возглавлявший ранее филиал МТС в ЯНАО, покинул компанию и сосредоточился на собственных проектах.

Александр Самуйлов родился в 1971 г. Закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (инженер-системотехник) в 1997 году, а в 2011 – Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Карьеру начал в городе Псков на НПО «Гидроимпульс». Позже занимал должности топ-менеджера в Пскове в банковской сфере, ритейле и ЖКХ. Александр Самуйлов имеет опыт руководства в телекоммуникационной отрасли: ранее он возглавлял Псковский филиал «Вымпелкома».