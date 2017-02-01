Алексей Пономарёв назначен руководителем отдела контекстной рекламы OneTwoTrip

К команде OneTwoTrip, игрок рынка онлайн-сервисов для путешествий, присоединился Алексей Пономарёв, который ранее был директором по онлайн-маркетингу в сети школ английского языка English First. В OneTwoTrip, в должности руководителя отдела контекстной рекламы, он будет заниматься развитием и оптимизацией Digital-каналов и, в первую очередь, контекстной рекламой.

Как рассказали CNews в OneTwoTrip, основные задачи Алексея Пономарёва — увеличение продаж всех продуктов сервиса через этот канал, а также подключение новых источников платного привлечения трафика на сайт и мобильное приложение сервиса.

В English First Алексей Пономарёв работал с 2013 по 2016 гг. Он пришёл в компанию на должность менеджера по контекстной рекламе и за три года стал директором по онлайн-маркетингу. Благодаря его работе увеличилась конверсия посадочных страниц English First, используемых в рекламе. Также Алексей Пономарёв внедрил блог как новый канал рекламы, рассказали в OneTwoTrip.

Свой путь в онлайн-маркетинге Алексей Пономарёв начал в 2012 г. в профильном отделе агентства i-Media, где он начал с должности помощника менеджера по контекстной рекламе. В агентстве занимался размещением рекламы крупных компаний в сфере оказания медицинских услуг, грузоперевозок и онлайн-магазинов техники, хозяйственных товаров и одежды.

Алексей Пономарёв окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ как специалист по налогам и налогообложению. Увлекается футболом, шахматами и настольным теннисом.