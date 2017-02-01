«Актив» получил положительное заключение ФСБ России на новые исполнения «Рутокен ЭЦП 2.0»

Компания «Актив», разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности и производитель электронных ключей и идентификаторов, сообщила о получении положительного заключения ФСБ России о соответствии новых исполнений «Рутокен ЭЦП 2.0» требованиям, предъявляемым к средствам электронной подписи и шифровальным (криптографическим) средствам по классам КС1 и КС2.

В частности, компания получила выписки из заключения ФСБ России на следующие исполнения СКЗИ «Рутокен ЭЦП 2.0»: «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» и «Рутокен ЭЦП 2.0 Touch».

Согласно выписке из заключения ФСБ России от 12.12.16, «Рутокен ЭЦП 2.0 Touch» и «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash» реализуют алгоритмы ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ 28147-89 и удовлетворяют требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС1, КС2, а также требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2001 г. №796, установленным для класса КС1, КС2.