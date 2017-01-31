В «Росэлектронике» выпустили серию газоанализаторов на ИК-датчиках

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке серии газоанализаторов для обеспечения промышленной безопасности и контроля условий труда. Как рассказали CNews в компании, приборы построены на основе оптических датчиков излучений среднего ИК-диапазона, которые имеют высокую степень поглощения углеводородами и углекислым газом. Такое техническое решение позволило добиться не имеющей аналогов стабильности измерений при возможности работы в агрессивной среде с высокой концентрацией контролируемых веществ.

Серия, выпускаемая петербургским НПП «Электронстандарт», включает в себя как портативные, так и стационарные приборы. В частности, портативный газоанализатор ПГА-600 позволяет проводить измерения одновременно по 6 каналам, что является исключительной особенностью среди отечественных и импортных аналогов. Прибор предусматривает возможность установки от 1 до 6 оптических, электрохимических и фотоионизационных датчиков в различном сочетании и позволяет контролировать концентрацию метана, пропана, диоксида углерода, водорода, кислорода, паров неэтилированного бензина, летучих органических веществ (калибровка по изобутилену), оксида углерода, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы, аммиака и хлора. Область применения ПГА-600 - контроль воздуха рабочей зоны внутри и снаружи помещений с целью обеспечения безопасных условий труда и санитарных норм. В частности, приборы широко применяются на химических производствах и при контроле возможных утечек в газопроводах.

В линейке газоанализаторов «Росэлектроники» присутствуют модели с двумя и тремя каналами измерений. При этом ряд приборов имеют несколько модификаций для различных нужд, например, со встроенным электрическим компрессором или ручным побудителем забора пробы.

В серии выпускается стационарный газоанализатор ЭГС, позволяющий производить измерения сразу по 16 каналам за счет выносных (до 1 км) датчиков – отптических, термокаталитических и электрохимических. ЭГС предназначен для измерений взрывоопасных концентраций метана, пропана, паров этанола, кислорода, диоксида углерода, водорода а также токсичных газов: оксида углерода, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, аммиака.

Все приборы серии внесены в Госреестр средств измерений.

Газоанализаторы будут представлены на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, зал 4, стенд 74В20.

Росэлектроника рассматривает газоанализаторы различного назначения, как одно из важных направлений развития продуктового ряда в сфере безопасности. Так, саратовское предприятие холдинга – НПП «Алмаз», производит датчики загазованности для объектов ЖКХ и транспортных средств на газовом топливе.