Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis

Российский производитель компьютерной техники Irbis объявил о начале регулярных поставок источников бесперебойного питания, выпускаемых под собственной торговой маркой. Первая партия ИБП уже доступна для заказа на складе Treolan — российского ИТ-дистрибьютора (входит в ГК «Ланит»), которому принадлежит бренд.

Как сообщили CNews в Treolan, на сегодняшний день линейка ИБП Irbis представлена тремя сериями и включает себя 18 моделей, отличающихся по мощности, функциям и возможностям. Так, линейно-интерактивные ИБП серии Personal UPS мощностью 600-2200 ВА имеют автоматический регулятор напряжения, а отдельные модели оснащены USB-портом для связи с ПК. Устройства этой серии в большей степени предназначены для защиты ПК, рабочих станций и коммуникационного оборудования.

Более мощные ИБП серии Optimal UPS (1000-3000 ВА) оснащены LCD-дисплеями, USB-портами для связи с ПК, а также имеют возможность установки модуля удаленного управления по сети. Поставляются в двух форм-факторах: напольном и универсальном (с возможностью стоечной и напольной установки). Модели этой серии предназначены для работы с мощными ПК, серверами и управляющей электроникой различного типа, рассказали в компании.

Наиболее технологичные ИБП Irbis представлены в серии Online UPS, указали в Treolan. К данной категории относятся устройства, работающие по технологии двойного преобразования (онлайн), мощностью от 1000 до 10000 ВА. Такие ИБП рассчитаны на работу с серверами, различными системами управления и оборудованием с повышенными требованиями к качеству электропитания.

По информации компании, на все ИБП предоставляется гарантия 2 года.