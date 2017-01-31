Теряющий прибыль крупнейший производитель фитнес-браслетов начал сокращать сотрудников

Fitbit лишится рабочих сил

Руководство крупнейшего в мире производителя фитнес-браслетов, американской компании Fitbit объявило о сокращении 110 сотрудников — 6% рабочей силы предприятия. Как отмечает Cnet, такое решение было принято после провального для компании IV квартала 2016 г. В то время как планируемые доходы компании должны были составить $750 млн, по завершении квартала они предварительно оцениваются в интервале от $572 млн до $580 млн. Подробный финансовый отчет Fitbit обнародует в феврале 2017 г.

От браслетов к часам

В декабре 2016 г. Fitbit приобрела часть активов пионера рынка умных часов Pebble. Напомним, речь шла, прежде всего, о софте: ОС, приложениях и облачных сервисах, вместе с которыми в Fitbit переходили их разработчики. В тот период компания разослала предложения о работе примерно 40% штата Pebble. Это были преимущественно разработчики софта и несколько дизайнеров интерфейсов.

Поводом для сделки, в том числе, стало смещение потребительского спроса от простых фитнес-браслетов в сторону смарт-устройств вроде AppleWatch. Ранее Fitbit также приобрела европейского производителя умных часов Vector Watch. Выход на рынок смарт-устройств совпал для компании с полной приостановкой выпуска собственных браслетов, к чему привел избыток невостребованного товара на складах ритейлеров и производителей, вызванный спадом продаж.

Fitbit объявил о сокращении 110 сотрудников

По мнению аналитика компании Wedbush Securities Ника Маккея (Nick McKay), оживить спрос на продукцию Fitbit могла бы презентация нового продукта. Однако на выставке потребительской электроники CES 2017, прошедшей недавно в Лас-Вегасе, компания ограничилась представлением программных обновлении и сообщением о новых партнерствах. В прошлом году на этом же мероприятии вендор показал новую модель умных часов.

Продажи ослабли в праздники

Как пояснил гендиректор Fitbit Джеймс Парк (James Park) приобретение производителей смарт-часов не свидетельствует о наступившей слабости компании. Однако топ-менеджер еще в декабре 2016 г. предсказал неутешительные финансовые результаты конца года. «Результаты четвертого квартала, как ожидается, будут ниже нашего предварительного прогноза. Однако мы уверены, что это в целом не отразится на стоимости нашего бренда, нашем месте на рынке и долгосрочном потенциале компании», — заявил Парк.

По данным Парка, объемы продаж ниже, чем ожидалось, были отмечены на праздниках в конце 2016 г., включая скидочную акцию «Черная пятница». Несмотря на это, были для компании в конце года и позитивные новости: выручка Fitbit в странах Европы, Ближнего Востока и Африки за IV квартал выросла на 58%.