«Системный софт» займется поставкой программных решений Foxit Software

Системный интегратор и мультисервисный провайдер «Системный софт» объявил о начале сотрудничества с Foxit Software, производителем ПО для работы с документами PDF. Новое партнерство дает возможность компании продавать весь ассортимент программных решений Foxit и оказывать заказчикам дополнительные услуги в рамках продуктового портфеля, а также предоставляет доступ к маркетинговым и обучающим материалам, оперативной послепродажной поддержке и обслуживанию на русском языке, сообщили CNews в «Системном софте».

Foxit Software специализируется на доступных и безопасных решениях для работы с форматом PDF. В ее ассортименте представлены программы для просмотра, редактирования и защиты, а также инструменты разработки PDF-программ.

Один из ключевых продуктов Foxit на российском рынке — многофункциональный редактор для бизнеса PhantonPDF 8.0. Последняя версия продукта дает возможность совместной работы, шифрования и подписания документов PDF, управления страницами и быстрой конвертации в документы форматов Microsoft Office. Русскоязычная версия продукта доступна в версиях Business и Standard.

«В партнерстве с Foxit мы видим, в первую очередь, возможность увеличения продаж. Решение Foxit PhantonPDF позволит как расширить предложение для существующих клиентов нашей компании, так и привлечь новых покупателей», — считает Алексей Платов, куратор проектов компании «Системный софт».

«Построение сильной сети партнеров — один из приоритетов Foxit на российском рынке. Профессиональная команда “Системного софта” и комплексный подход к реализации проектов вселяют уверенность в том, что новое партнерство принесет нам заметные результаты уже в 2017 году», — прокомментировала событие Елена Мозговая, маркетолог компании «Фоксит Рус».

Продукты Foxit Software уже доступны российским покупателям в каталоге компании «Системный софт».