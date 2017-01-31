Сбербанк выбрал Informatica Big Data Management для работы с большими данными

Сбербанк расширяет текущую функциональность платформы Informatica Intelligent Data Platform. Как сообщили CNews в компании DIS Group, для этой цели банк приобрел специализированные лицензии для работы с большими данными — на решение Informatica Big Data Management.

Компонент платформы Big Data Management предназначен для работы в экосистеме больших данных. Это позволяет повысить скорость разработки за счет реализации логики интеграции, преобразования, обогащения, очистки и подготовки для анализа данных в графической среде PowerCenter Developer, рассказали в компании. При этом обеспечивается высокая производительность благодаря передачи расчетов на сторону кластера Hadoop с помощью различных нативных механизмов обработки данных на Hadoop (Spark, Hive on MapReduce, Hive on Tez и Blaze).

Дополнительно команды разработки и аналитики получают возможность предварительного всестороннего анализа и профилирования данных, чтобы учитывать различные технические нюансы при разработке и обеспечивать процессы принятия решений качественными, корректными и достоверными данными.

Таким образом, разработчики банка получили возможность решать задачи, связанные с большими данными, используя знакомый им по другим проектам инструмент, подчеркнули в DIS Group.

В целом благодаря использованию платформы Informatica Big Data Management обеспечивается контроль разработки, высокая скорость внесения изменений и передача на поддержку разработанных процессов.