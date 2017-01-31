Российский фотограф принял участие в кампании Apple «Одна ночь, снятая на iPhone 7». Фото

В течение одной ночи (4 ноября, 2016 года) фотографы, снимающие на iPhone, находились в разных уголках мира – от Арктики и индонезийских вулканов, ночных клубов Йоханнесбурга и крыш Шанхая. Для своей новой визуальной кампании «Снято на iPhone» Apple привлекла группу фотографов, которые помогли запечатлеть жизнь от заката до рассвета, используя возможности камеры iPhone 7, которая позволяет делать чёткие снимки в условиях низкой освещённости. Люди, достопримечательности и самые разные ситуации, с которыми сталкивались фотографы в течение ночи, в итоге позволили создать историю с ночной съемкой, которая начиная с сегодняшнего дня будет показана в 23 странах.

Камеры в iPhone 7 and iPhone 7 Plus обладают оптической стабилизацией изображения, диафрагмой ƒ/1.8 и шестилинзовым объективом для съёмки фото и видео в условиях низкой освещённости. Благодаря этому на матрицу камеры попадает до 50% больше света, чем у iPhone 6s, а оптическая стабилизация уменьшает размытие, связанное с движением объектов и самого телефона в руках. Специальный датчик позволяет отследить и уравновесить колебания — выдержка может быть в 3 раза длиннее, чем на iPhone 6s.

Впервые в истории для кампании Apple съемку делал российский фотограф Дмитрий Марков из Пскова (www.instagram.com/dcim.ru/). Он давно перешел с камеры на съемку на iPhone, что позволяет ему добиваться интересных снимков в его сфере социальной фотографии.

«Снято на iPhone»

«Снято на iPhone»

«Снято на iPhone»

«Снято на iPhone»

«Снято на iPhone»

Дмитрий сказал: «Признаюсь, я впечатлен светочувствительностью камеры iPhone 7, которая позволяет «вытягивать» даже довольно темные сцены. Вспоминаю свою первую цифровую камеру, которой было непросто снимать в помещении, не говоря уже о сумерках на улице. Я очень рад, что сегодня камера телефона позволяет работать с такими сюжетами, которые раньше были «не по зубам» даже серьезным аппаратам».

Дмитрий считает, что «съёмка на iPhone в определенных случаях упрощает работу фотографа. Для камеры iPhone открыто больше сюжетов, чем фотографу с обычным фотоаппаратом».

Начиная с 1 февраля снимки будут размещены на билбордах по всему миру, в том числе и в России.