Informatica стала лидером «Магического квадранта» среди поставщиков решений по обеспечению качества данных

Независимое исследовательское агентство Gartner вновь включило компанию Informatica, поставщика ПО для обеспечения инноваций в области управления и преобразования данных, в ежегодный аналитический отчет о решениях в области обеспечения качества данных Gartner Magic Quadrant for Data Quality Tools. Компания была названа лидером «Магического квадранта» за 2016 г., таким образом, сохраняя за собой ведущее положение в рейтинге десятый год подряд. Об этом CNews сообщили в компании DIS Group — дистрибьюторе решений Informatica в России и странах СНГ.

«То, что Informatica становится лидером десятый год подряд, еще раз подтверждает стремление нашей компании внедрять инновации. Наши заказчики во всем мире продолжают использовать Informatica в решении своих наиболее сложных задач, связанных с качеством данных, — прокомментировал событие Амит Валиа (Amit Walia), исполнительный вице-президент и главный директор по развитию решений Informatica. — Наш подход к работе по управлению данными подтверждает, что реализация важнейших бизнес-инициатив должна быть обеспечена своевременными и надежными данными. Это позволяет побеждать в конкурентной борьбе, развивать отношения с существующими клиентами и управлять рисками».



«Магический квадрант» решений по обеспечению качества данных за 2016 год

По словам представителей DIS Group, продукт Informatica Data Quality «может гарантировать бизнесу выполнение ключевых инициатив и процессов, обеспечивая их достоверными данными». Решение может применяться, исходя из существующих потребностей бизнеса, например, для очистки данных, для контроля качества данных на различных этапах их жизненного цикла, для нормализации и приведения разрозненных данных к единому виду и решения многих других задач. Informatica Data Quality предлагает готовые правила для оценки качества данных и возможность создания собственных правил с логикой любой сложности без привлечения ИТ-служб.