Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270

Asus анонсировала новую линейку материнских плат на базе чипсета Intel Z270, способную раскрыть потенциал процессоров Intel Core седьмого поколения. Как рассказали CNews в компании, новая материнская плата Asus Maximus IX Apex серии Republic of Gamers (ROG) уже помогла оверклокерам установили 8 рекордов и занять 13 первых мест в популярных бенчмарках.

Пополнилась линейка материнских плат новейшими моделями серии ROG Strix. Новая серия материнских плат Asus Prime с широким набором всевозможных настроек подходит для повседневного использования. Платы серии Asus TUF по-прежнему отличаются высоким уровнем надежности, но теперь они получили богатые возможности разгона.

Джо Сие (Joe Hsieh), вице-президент департамента материнских плат компании ASUS, отметил: «Наши материнские платы прошлого поколения были неоднократно отмечены наградами от различных престижных изданий и средств массовой информации, при этом саму компанию ASUS заслуженно считают брендом №1 по производству материнских плат. Мы стремимся выпускать лучшие материнские платы: надежные и простые в использовании. Создавая линейку материнских плат на базе чипсета Intel Z270, мы сделали акцент на инновационных технологиях и возможностях кастомизации, таких как синхронизируемая система светодиодной подсветки Aura Sync RGB или сменные панели для материнских плат, напечатанные на 3D-принтере. В сотрудничестве с компанией Shapeways, являющейся мировым лидером в области оказания услуг 3D-печати, мы открыли фирменный магазин, где наши пользователи со всего мира могут приобрести сменные детали или скачать их исходные файлы для печати на 3D-принтере. Настало время раскрыть весь потенциал новых процессоров Intel Core седьмого поколения вместе с материнскими платами ASUS на базе чипсета Intel Z270».

У пользователя появилась возможность увеличить тактовую частоту процессора до 5,0 ГГц, и даже выше, всего одним щелчком мыши. Новые материнские платы Asus на базе чипсета Z270 обладают множеством полезных решений для оверклокеров. Эксклюзивная функция 5-сторонней оптимизации поможет найти лучшие настройки системы и добиться максимальной производительности. Совершенно новая функция Stress Test Distribution позволяет распределять уровень нагрузки между процессором и оперативной памятью при разгоне компьютера. Fan Xpert 4 — это интеллектуальная система управления вентиляторами нового поколения, последняя версия которой позволяет задать температуру графического процессора в качестве базиса для управления вентиляторами системы охлаждения ПК.

Asus Pro Clock — это специальный генератор тактовой частоты, позволяющий задавать базовую частоту BCLK для процессоров Intel Core седьмого поколения на уровне 425 МГц и выше. Это позволяет добиться более высоких результатов при разгоне компьютера и увеличить частоту работы процессора до рекордных 5,4 ГГц и выше.

Благодаря фирменной технологии T-Topology третьего поколения пользователь может увеличить разгонный потенциал оперативной памяти. Особая Т-образная топология подключения слотов оперативной памяти позволяет достичь частоты на уровне 4133 МГц и выше при разгоне модулей памяти DDR4 на новых материнских платах Asus. Специалисты Asus работают в тесном контакте с производителями модулей памяти, чтобы обеспечить максимальную совместимость компонентов.

Фирменная технология Asus Aura Sync дает возможность использовать сразу вместе несколько устройств со светодиодной подсветкой Aura, обеспечивая идеальную синхронизацию визуальных эффектов с единым центром управления из удобного приложения. Стоит особо отметить совершенно новый режим пульсации подсветки в ритм воспроизводимой мелодии и 4-контактный разъем для подключения RGB-лент (12 В), который поможет сделать дизайн компьютера уникальным.

Asus первой среди производителей материнских плат предлагает модели с поддержкой установки сменных частей, напечатанных на 3D-принтере. Это значит, что пользователь может создать на 3D-принтере различные детали, которые помогут персонализировать внешний вид или расширить функциональность устройства. На материнской плате имеются специальные монтажные отверстия для установки напечатанных на 3D-принтере аксессуаров. Их крепление осуществляется такими же винтами, что и крепление накопителей с интерфейсом M.2, так что пользователь может установить именную табличку, держатель для кабелей, крышку для SLI-моста, панель с текстом, написанным фирменным шрифтом ROG или даже держатель для вентилятора. Все это позволяет создавать полностью индивидуальный дизайн своей системы.

В сотрудничестве с компанией Shapeways компания Asus открыла фирменный магазин Asus 3D Printing Store, где пользователи со всего мира могут скачать 3D-чертежи (в формате CAD) сменных деталей, а затем самостоятельно напечатать их на 3D-принтере.

Новая материнская плата ROG Maximus IX Apex является инновационной моделью серии ROG. Новинка возвращает игроков к истокам бренда Republic of Gamers, элитному сообществу энтузиастов, стремящихся добиться максимальной производительности компьютера. Материнская плата ROG Maximus IX Apex позволит выйти за рамки привычных вещей. С помощью данной материнской платы уже установлено 8 мировых рекордов (WRs) и занято 13 глобальных первых мест (GFPs) в популярных бенчмарках. Материнская плата ROG Maximus IX Apex смогла разогнать процессор Intel Core i7-7700K до рекордного уровня — до 7,383 ГГц с одним активным ядром и до 7,328 ГГц с четырьмя активными ядрами. При этом частота BCLK составила 584 МГц, а частота оперативной памяти достигла 5041 МГц.

Линейка материнских плат серии Republic of Gamers включает в себя уже знакомые материнские платы нового поколения Maximus IX Extreme, Maximus IX Formula, Maximus IX Hero, а также две новые модели Maximus IX Code и Maximus IX Apex. К ним добавились платы абсолютно новой серии ROG Strix. Все новые материнские платы, построенные на базе чипсета Intel Z270, обладают эксклюзивными технологиями ROG, отвечающими за высочайшую производительность, великолепное качество звука, эффективное охлаждение и стильный внешний вид.

Материнская плата Maximus IX Apex оснащается разъемом DIMM.2 рядом с разъемами для оперативной памяти, который используется для установки двух скоростных SSD-накопителей с интерфейсом M.2. Материнская плата Maximus IX Apex отличается не только ассиметричной формой печатной платы, но и, что более важно, обладает специальным вырезами, благодаря которым светодиодная подсветка Aura Sync выглядит на ней еще более ярче.

Maximus IX Extreme — материнская плата со встроенным моноблоком (водоблок с единым основанием для отвода тепла от центрального процессора и системы питания), разработанным компанией Bitspower. Инновационные технологии ROG, реализованные на данной материнской плате, представляют собой усовершенствованные традиционные решения: моноблок определяет скорость потока охлаждающей жидкости, имеет специальную функцию мониторинга температуры на входе и выходе, а также технологию отслеживания утечки. Кроме того, в водоблок интегрирован теплоотвод для интерфейса M.2, что гарантирует надежность и обеспечивает повышенную производительность платы.

ROG Strix — это абсолютно новая линейка устройств для геймеров. В нее входят материнские платы ROG Strix Z270E Gaming, ROG Strix Z270F Gaming, ROG Strix Z270H Gaming, выполненные в форм-факторе ATX, а также ROG Strix Z270G Gaming (mATX) и ROG Strix Z270I Gaming (mini-ITX).

Материнские платы серии Prime обладают технологией 5-сторонней оптимизации системы одним щелчком мыши с возможностью разгона частоты процессора до 4,8 ГГц и выше[2]. Технология Fan Xpert 4 отвечает за интеллектуальное управление вентиляторами. Благодаря оригинальной технологии T-Topology третьего поколения частота модулей памяти DDR4 при разгоне достигает 3866 МГц. Комплекс защитных технологий 5X Protection III охватывает целый ряд инженерных решений, служащих для защиты от электрических перегрузок, коррозии, электростатических разрядов и прочих неприятностей. Технология SafeSlot Core — это особый способ крепления слота PCIe, который обеспечивает большую прочность и устойчивость к деформациям.

Материнские платы серии Prime обладают системой подсветки Aura с гибкой регулировкой и возможностью синхронизации с другими совместимыми устройствами. Кроме того, к ним можно подключить стандартные светодиодные ленты и тем самым придать еще большую индивидуальность и яркость своему компьютеру. Еще одной особенностью является поддержка установки деталей, напечатанных на 3D-принтере. Высококачественная встроенная аудиосистема построена на базе кодека Realtek S1220A, соотношение сигнал/шум стереовыхода и линейного аудиовхода которого составляет 120 и 113 дБ, соответственно. При подключении наушников происходит автоматическая настройка уровня усиления с целью обеспечения оптимального диапазона громкости. Встроенная технология DTS Headphone:X создает эффект пространственного звучания при использовании наушников.

Используя шину PCI Express (PCIe), интерфейс M.2 обеспечивает скорость передачи данных до 32 Гбит/с. Он идеально подходит для подключения современных твердотельных накопителей. Материнские платы серии Prime Z270 наделены USB-портами стандарта USB 3.1 со стандартным разъемом Type-A и разъемом Type-C. Большинство материнских плат серии Prime Z270 являются совместимыми с энергонезависимой памятью нового типа Intel Optane. Модели Prime Z270-A и Z270-AR получили мост нового поколения ASUS SLI HB с увеличенной в два раза пропускной способностью, предназначенный для многопроцессорных графических конфигураций. Он совместим с современными видеокартами на базе процессоров NVIDIA, включая Titan X, GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1070.

Впервые материнские платы серии TUF получили расширенные возможности разгона. Благодаря оригинальной Т-образной топологии подключения слотов DIMM увеличивается разгонный потенциал оперативной памяти. В результате модули DDR4 могут работать на чрезвычайно высокой частоте — до 3866 МГц и выше при задействовании всех слотов.

Аппаратный мониторинг, реализованный на материнских платах серии TUF Z270 с помощью специального процессора TUF Ice, отличается максимальной точностью, поэтому вы можете быть уверены в том, что у вас всегда есть верная информация о состоянии вашего компьютера. Множество встроенных в материнскую плату датчиков помогают отслеживать температуру компонентов в режиме реального времени, а оптимизация работы вентиляторов (как системных, так и установленных на видеокартах ASUS) осуществляется с помощью утилиты Thermal Radar 2+ или мобильного приложения TUF Detective 2.

Поверхность материнских плат серии TUF Z270 покрывает уникальная «тепловая броня» TUF Thermal Armor со встроенной подсветкой Aura. Помимо защиты материнской платы от физических воздействий, она улучшает охлаждение за счет оптимизации воздушных потоков. Установив дополнительный вентилятор[4], можно снизить температуру компонентов в районе стабилизатора напряжения на 18,9° C.

Материнские платы серии TUF Z270 будут надежным фундаментом для сборки компьютера с высокопроизводительными видеокартами для рабочих станций. В списке совместимости TUF Z270 можно найти длинный перечень видеокарт, предназначенных для высокопроизводительных рабочих станций, поэтому перед покупкой такого устройства вы будете уверены, что оно без малейших проблем заработает совместно с данной материнской платой.

Материнские платы ASUS для рабочих станций также получили обновленные версии на базе чипсета Z270. Найти оптимальные настройки компьютера помогает функция 5-сторонней оптимизации от ASUS, реализованная на материнской плате серии WS.

Четыре слота PCI Express 3.0 x16 позволяют создавать мощную многопроцессорную графическую конфигурацию, в которую может входить до четырех графических процессоров. Благодаря поддержке технологий NVIDIA GeForce SLI, NVIDIA Quadro SLI и AMD CrossFireX материнская плата Z270-WS станет прекрасным выбором для людей, занимающихся профессионально графикой и видеомонтажом, так как они смогут добиться максимальной производительности в 3D-приложениях.

Также как и материнские платы серии Prime, модель Z270-WS получила аудиосистему Crystal Sound 3, в состав которой входят кодек Realtek S1220A и технология DTS Headphone:X.

Z270-WS предлагает два порта M.2 и два порта U.2 со скоростью передачи данных до 32 Гбит/с. Интерфейс USB 3.1 реализован в виде стандартного разъема Type-A, обеспечивающего совместимость с устройствами предыдущих поколений, и обратимого разъема Type-C. Пиковая пропускная способность достигает 10 Гбит/с. Помимо этого, Z270-WS является совместимой с платой расширения ThunderboltEX 3, представляющей собой контроллер высокоскоростного периферийного интерфейса Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с). Два сетевых контроллера Intel Gigabit LAN оптимизированы разработчиками ASUS для легких и удобных подключений.