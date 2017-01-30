Zolla переходит на онлайн-кассы с помощью «Первого ОФД»

Сеть магазинов модной одежды Zolla начала перевод своих магазинов на кассы нового образца с передачей данных в ФНС России через оператора фискальных данных. Об этом CNews сообщили в «Первом ОФД», который был выбран партнером по реализации проекта в сети Zolla.

В июле этого года все компании, осуществляющие розничные продажи, должны перейти на работу с кассовой техникой по новому порядку. Поправки к 54-ФЗ, вступившие в силу летом прошлого года, обязывают ритейлеров передавать данные о каждой покупке в ФНС через оператора фискальных данных.

«Несмотря на то, что до июля этого года использование онлайн-касс является добровольным, мы начали переход на новую технологию заранее, еще осенью 2016 года, чтобы наладить все процессы работы по новому порядку и избежать возможных сбоев и ошибок, — рассказал Михаил Медведев, директор департамента ИТ сети Zolla. — Используя экспертизу нашего партнера, “Первого ОФД”, мы разработали поэтапный план перехода, позволяющий минимизировать временные и финансовые затраты на модернизацию касс и обеспечить бесперебойную работу торговых точек, расположенных по всей стране — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского».

Технологии «Первого ОФД» позволяют не просто организовать бесперебойную передачу фискальных данных в налоговую службу, но и предоставляют дополнительные возможности аналитики продаж по торговым объектам, сверки данных и мониторинга кассовой техники как в «Личном кабинете», так и с использованием мобильных приложений для iOS и Android, подчеркнули в операторе фискальных данных.

«Надеемся, что наши технологии не просто позволят бренду Zolla соответствовать требованиям законодательства, но и станут дополнительным инструментом для развития бизнеса», — отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД».

На текущий момент к системе подключено свыше 200 из примерно 800 кассовых аппаратов сети Zolla. Все новые магазины сразу оснащаются кассами нового образца. Перевод существующих торговых точек планируется завершить весной этого года.