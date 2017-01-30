В RG Brands Kazakhstan стартовала эксплуатация информационной системы ТОиР

Компания RG Brands Kazakhstan начала эксплуатацию информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) оборудования, сообщили CNews в НПП «СпецТек». Система создана специалистами «СпецТека» на программной платформе TRIM.

Система внедрена в филиале «Аксенгир», где производятся натуральные соки, нектары, сокосодержащие напитки, холодный чай, безалкогольные газированные напитки и бутилированные воды. Её задача — предоставить руководству информацию о реальных фактах технической эксплуатации оборудования, обеспечить принятие решений на основе этой информации и контроль выполнения этих решений. Для этого система создает двустороннюю информационную связь производственных и обеспечивающих подразделений с администрацией предприятия.

Система автоматизирует операции персонала, такие как ведение нормативно-справочной информации и базы данных по оборудованию, долгосрочное (годовое) и оперативное (месячное) планирование работ, формирование бюджета ТОиР на год, обеспечение ТОиР запчастями и услугами, учет выполнения работ, регистрация времени простоев и работы оборудования, учет объема производства. Руководству доступны средства автоматизированного анализа результатов ТОиР, простоев оборудования и показателя общей эффективности оборудования (OEE).

Проект внедрения информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) в RG Brands Kazakhstan стартовал в марте 2016 г. Тогда в качестве платформы создаваемой системы был выбран программный комплекс TRIM, а исполнителем проекта стал разработчик TRIM — компания НПП «СпецТек».

За истекший период специалисты «СпецТека» выполнили полный комплекс работ по внедрению системы, включая разработку проектной документации, подготовку пользователей, поставку программного обеспечения TRIM, наполнение базы данных и разработку форм представления данных. Кроме того, был разработан конвертер, обеспечивающий автоматизированный обмен данными между ИСУ ТОиР и системой бухгалтерского и складского учета на основе программных продуктов фирмы «1С».

На текущий момент система находится в опытной эксплуатации. База данных системы содержит около 800 единиц оборудования филиала «Аксенгир», порядка 36 тыс. запчастей, около 600 типовых работ. Пользователи системы работают в администрации, бухгалтерии, отделах — технологического процесса, логистическом, АСУО, инженерно-технической службе, а также на производстве (всего 43 пользователя).

Пользователи продолжают работу по наполнению базы данных по своим участкам ответственности и осваивают функции системы с целью решения первоочередных задач — формирование годового плана-графика работ и соответствующей потребности в запчастях и материалах, подготовка заявок на закупку запчастей. Пользователи из числа эксплуатационного персонала начали регистрировать в системе остановы оборудования и их причины, вводить плановые и фактические данные по объему производства. По мере накопления данных это позволит ввести в опытную эксплуатацию задачу расчета показателей OEE (Overall Equipment Effectiveness) и анализа причин простоев.

Одновременно готовится к запуску конвертер, который обеспечит следующий обмен данными. Из системы бухучета «1С» в TRIM передаются данные справочников (контрагенты, единицы измерения, валюты, классификатор ТМЦ, номенклатура ТМЦ, склады), данные о приходе на склады (приходные накладные), о движении ТМЦ между складами и остатках склада ТМЦ, стоимость ТМЦ. Из TRIM в систему «1С» передаются заявки на ТМЦ, расходные накладные и акты на списание использованных ТМЦ, данные о фактических затратах на ТОиР.