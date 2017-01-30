«Транстелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал»

«Транстелеком», оператор связи в России, объявил о назначении Вячеслава Касымова на должность директора Макрорегиона Урал «Компании Транстелеком», а также на должность исполняющего обязанности генерального директора «Магинфо» (входит в группу компаний ТТК). Об этом CNews сообщили в «Транстелекоме».

Вячеслав Касымов будет отвечать за развитие бизнеса «Транстелекома» на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Северо-Казахстанской области республики Казахстан. Среди основных задач, стоящих перед Вячеславом Касымовым — развитие и продвижение услуг и дополнительных сервисов для клиентов государственного, корпоративного сектора и розничного сегмента, увеличение проникновения услуги широкополосного доступа в интернет в зоне существующего технического охвата, повышение качества предоставляемого сервиса и обслуживания абонентов, рассказали в компании.

«Вячеслав является экспертом телекоммуникационного рынка, управленцем с многолетним стажем, глубоко понимающим специфику работы и обладающим стратегическим видением. В нашу команду вливается менеджер высокого уровня, и я рассчитываю, что те амбициозные задачи, которые стоят перед компанией, будут Вячеславом и его командой успешно реализованы в Уральском макрорегионе», — прокомментировал назначение президент компании «Транстелеком» Роман Кравцов.