Телекамеры «Росэлектроники» обеспечат астронавигацию космических аппаратов

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке телевизионной камеры для определения ориентации и астронавигации космических аппаратов - так называемый «звездный датчик». Как рассказали CNews в компании, на сегодня камера уже прошла летные испытания в условиях открытого космоса.

Камера, разработанная петербургским НИИ телевидения, позволяет определять координаты слабосветящихся объектов (звезд) в условиях космоса, где постоянно действует радиационное облучение. Камера обладает высокой чувствительностью – она уверенно работает по звездам 7 звездной величины, реализует высокую точность определения центров изображений звезд – менее одной десятой размера пиксела, имеет малые габаритные размеры и массу – менее 300 г.

По ряду параметров звездный датчик опережает мировые аналоги. В настоящее время специалисты НИИ телевидения работают над дальнейшим улучшением его светотехнических характеристик.

Разрешение звездного датчика составляет 1024 × 1024 пикселей, угол поля зрения 12,8° × 12,8°, размер пикселя 5,5 × 5,5 кв. мкм, частота кадров 8 Гц, 14 бит квантования, до 64 одновременно обрабатываемых звезд с потенциальной точностью определения координат не хуже 5”. Угол отстройки от Солнца составляет 30°, напряжение питания: +5 В ± 10%, потребляемая мощность не более 2,5 Вт, габариты 60×57×150 мм, интерфейс передачи данных SPI с сигналами M-LVDS.

Камера будет представлена на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». Ранее сообщалось, что летом 2017 г. пройдут летные испытания в открытом космосе автономной системы видеонаблюдения для контроля внекорабельной деятельности космонавтов, разработанной НИИ телевидения.