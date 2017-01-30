SkyDNS представила базу категорированных интернет-ресурсов следующего поколения

Российский разработчик систем облачной контент-фильтрации и безопасного поиска компания SkyDNS представила новое поколение своей базы категорированных ресурсов SkyDNS DB. Как рассказали CNews в компании, благодаря многолетней подготовительной работе в январе размер базы увеличился с 11 млн до 90 млн ресурсов, повысилось качество их категоризации.

В SkyDNS DB содержатся как записи о сайтах, так и об отдельных веб-страницах, что повышает ценность базы категорированных ресурсов для целевой аудитории - разработчиков ПО и производителей сетевого оборудования, чьи продукты частично или полностью построены на классификации веб-сайтов.

Точность базы достигается за счет сбора данных в интернете фермой краулеров и автоматической классификации этих данных собственными технологиям категоризации сайтов и выявления вредоносных ресурсов на базе технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа пользовательского поведения.

SkyDNS DB предназначена для интеграции в продукты сторонних разработчиков программных и аппаратных систем: систем информационной безопасности, антивирусов, систем родительского контроля, файрволов, DLP-систем, интернет-шлюзов, систем онлайн-рекламы, SOC и CERT центров и т.п.

База доступна разработчикам как в стандартном виде с базовым числом категорий интернет-ресурсов, так и с более детальной категоризацией исходя из специфических нужд разработчиков.

По данным компании, база категорированных интернет-ресурсов SkyDNS фактически является единственной в России доступной для коммерческого использования сторонними разработчиками и первой, внесенной в реестр российского ПО.

Новая версия базы уже используется рядом отечественных разработчиков, в частности она встроена в интернет-шлюзы ИКС сервер, Ideco ICS, и другие программные и аппаратные продукты.

Создание и развитие коммерческой базы категорированных ресурсов является одним из ключевых направлений стратегии развития компании. SkyDNS DB - это результат работы отдела перспективных разработок компании, проведенной в последние 4 года. Компания не останавливается на достигнутом результате, планируется дальнейшее развитие этого направления.