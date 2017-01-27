«Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве

Система «Золотая Корона», обладающая инфраструктурой денежных переводов, представленной в банках и сетях федеральных ритейлеров, начинает сотрудничество с финансовой компанией Money Express (Латвия). Как рассказали CNews в «Золотой Короне», благодаря подписанному соглашению клиентам сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» (на рынках дальнего зарубежья представлена брендом Кoronapay) стали доступны пункты обслуживания Money Express, расположенные в городах Рига, Огре, Олайне, Резекне, Саласпилс. В свою очередь, клиенты Money Express получили возможность совершать мгновенные денежные переводы с получением в любом из более чем 49 тыс. пунктов «Золотой Короны» в 32 странах мира.

Отправка и выдача денежных переводов по системе «Золотая Корона» в офисах Money Express осуществляется в евро. Тариф на переводы в Латвию составляет 1%, из Латвии — 1,5%. Кроме того, в системе «Золотая Корона» действует специальное предложение для переводов в Латвию — «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки.

«Мы с оптимизмом оцениваем перспективы нашего сотрудничества с компанией Money Express, которая успешно работает на латвийском рынке с 2010 года и обладает обширной экспертизой в сфере высокотехнологичных финансовых услуг», — отметила Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы».

«Компания Money Express рада объявить о партнерстве с “Золотой Короной” — игроком рынка денежных переводов в СНГ. Мы стремимся предоставлять клиентам только современные финансовые услуги и надеемся, что денежные переводы “Золотая Корона” займут достойное место в нашей продуктовой линейке. Мы уверены, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным», — заявил член правления финансовой компании Money Express Максим Матулевич.