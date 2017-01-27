Выручка Citrix за 4 квартал 2016 года составила $908 млн

Citrix Systems объявила финансовые результаты за 4 квартал и финансовый год, который завершился 31 декабря 2016 г. Как рассказали CNews в компании, в 4 квартале Citrix получила выручку в размере $908 млн по сравнению с $905 млн в IV квартале 2015 финансового года, что менее чем на 1% больше. В 2016 финансовом году годовая выручка Citrix составила $3,42 млрд по сравнению с $3,28 млрд в 2015 финансовом году, что на 4% больше.

Чистая прибыль в 4 квартале 2016 финансового года составила $200 млн, или $1,26 на 1 разводненную акцию, по сравнению с $131 млн, или $0,84 на 1 разводненную акцию в IV квартале 2015 финансового года. Чистая прибыль в IV квартале 2016 и 2015 финансовых лет включает $10 млн и $6 млн, связанных с расходами на отделение нашего бизнеса GoTo и последующим слиянием с LogMeIn соответственно. Чистая прибыль в IV квартале 2016 финансового года включает чистые налоговые льготы в размере $12 млн, или $0,08 на 1 разводненную акцию, связанные в основном с продлением федеральной и государственной налоговой льготы по затратам на НИОКР в 2016 г. Чистая прибыль в IV квартале 2015 финансового года включает чистые налоговые льготы в размере $25 млн, или $0,16 на 1 разводненную акцию, связанные с продлением федеральной и государственной налоговой льготы по затратам на НИОКР в 2015 г. и изменением в соотношении дохода от операций в США и за рубежом по причине обесценивания определенных нематериальных активов. Чистая прибыль в IV квартале 2015 финансового года также включает расходы от обесценивания актива в размере примерно $58 млн, относящиеся к определенным нематериальным активам, в том числе связанным с продукцией и включенным в статью по амортизации. Кроме того, чистая прибыль в IV квартале 2015 финансового года включает расходы на реструктуризацию в размере $38 млн, обусловленные закрытием.

Годовая чистая прибыль в 2016 финансовом году составила $536 млн, или $3,41 на 1 разводненную акцию, по сравнению с $319 млн, или $1,99 на 1 разводненную акцию в 2015 финансовом году. Годовая чистая прибыль в 2016 финансовом году включает расходы на реструктуризацию в размере $71 млн, связанные с закрытием, и $57 млн – с расходами на отделение нашего бизнеса GoTo и последующее слиянием с LogMeIn. Финансовые результаты 2015 финансового года включают расходы от обесценивания актива в размере $123 млн, относящиеся к определенным нематериальным активам, в том числе связанным с продукцией и включенным в статью по амортизации. Кроме того, чистая прибыль в 2015 финансовом году включает расходы на реструктуризацию в размере $100 млн, обусловленные закрытием .

Чистая прибыль не по системе GAAP в 4 квартале 2016 финансового года составила $255 млн, или $1,61 на 1 разводненную акцию, по сравнению с $259 млн, или $1,66 на 1 разводненную акцию в IV квартале 2015 финансового года. Кроме того, чистая прибыль не по системе GAAP в IV квартале 2015 финансового года включает чистые налоговые льготы в размере $25 млн, или $0,16 на 1 разводненную акцию. Чистая прибыль не по системе GAAP в IV квартале 2016 и 2015 финансового года не включает расходы на компенсации, связанные с акциями, затраты на амортизацию приобретенных нематериальных активов, амортизацию скидки с задолженности, издержки на реструктуризацию, расходы на разделение и налоговый эффект, относящийся к этим тратам.

Годовая чистая прибыль не по системе GAAP в 2016 финансовом году составила $835 млн, или $5,32 на 1 разводненную акцию, по сравнению с $695 млн, или $4,34 на 1 разводненную акцию в 2015 финансовом году. Годовая чистая прибыль не по системе GAAP в 2015 финансовом году включает чистые налоговые льготы в размере $21 млн, или $0,12 на 1 разводненную акцию. Годовая чистая прибыль не по системе GAAP в 2016 и 2015 финансовом году не включает расходы на компенсации, связанные с акциями, затраты на амортизацию приобретенных нематериальных активов, амортизацию скидки с задолженности, издержки на реструктуризацию, расходы на разделение и налоговый эффект, относящийся к этим тратам. Годовая чистая прибыль не по системе GAAP в 2015 финансовом году также не включает эффект от судебного процесса по патентам и соответствующий налоговый эффект.

Помимо квартальных финансовых результатов Citrix также объявила о том, что совет директоров компании утвердил выкуп дополнительного объема акций компании на сумму $500 млн. По состоянию на 31 декабря 2016 г. порядка $900 млн остались для выкупа акций на основании предыдущих утверждений совета директоров.

«Это был успешный квартал, подтверждающий, что наше стремление к повышению качества работы имеет важное практическое значение», – сказал Кирилл Татаринов, главный исполнительный директор компании Citrix. «В целом, 2016 год был хорошим годом. Мы значительно продвинулись на пути развития нашей концепции, стратегии и культуры и смогли увеличить прибыльность и поддержать развитие нашего бизнеса».

По результатам сравнения показателей за 4 кварталы 2016 и 2015 финансовых лет, выручка от продажи продуктов и лицензий снизилась на 9%, выручка от продажи программного обеспечения как услуги выросла на 8%, выручка от обновления лицензий и сопровождения стала больше на 4%, выручка от профессиональных сервисов, включающих консультации, обучение по продуктам и сертификацию, уменьшилась на 8%, чистая выручка в странах Южной и Северной Америки уменьшилась на 1%, уменьшилась в регионе EMEA менее чем на 1% и увеличилась в Тихоокеанском регионе менее чем на 1%, отложенная выручка составила $1,81 млрд по состоянию на 31 декабря 2016 г. по сравнению с $1,65 млрд по состоянию на 31 декабря 2015 г., рост составил 9%;

В 4 кв. 2016 финансового года вВаловая прибыль по системе GAAP составила 85%. Валовая прибыль не по системе GAAP составила 86%, за исключением последствий амортизации приобретенных нематериальных активов и расходов на компенсации по акциям, операционная прибыль по системе GAAP составила 25%. Операционная прибыль не по системе GAAP составила 35%, за исключением расходов на компенсацию по акциям, амортизации приобретенных нематериальных активов, расходов, связанных с предложенным отделением нашего бизнеса GoTo и последующим слиянием с LogMeIn, и расходов в рамках программы реструктуризации.

Как объявлялось ранее, предполагается, что отделение и слияние подразделения GoTo компании Citrix с компанией LogMeIn будет завершено после закрытия бизнеса 31 января 2017 г. при соблюдении определенных условий.

За исключением GoTo, руководство Citrix предполагает, что на консолидированном уровне в финансовом году, который завершится 31 декабря 2017 г., чистая выручка составит от $2,81 млрд до $2,84 млрд, разводненная прибыль по системе GAAP на 1 акцию составит от $2,49 до $2,74. Разводненная прибыль не по системе GAAP на 1 акцию составит от $4,60 до $4,65, за исключением $0,35, связанных с амортизацией нематериальных активов, $1,03 – с компенсацией по акциям, $0,22 – с амортизацией скидки по задолженностям, $0,33 – с отделением GoTo, $0,16 – с расходами на реструктуризацию, и от $0,23 до $0,53 – с налогами. Предполагается, что разводненная прибыль не по системе GAAP на 1 акцию не будет включать $0,30, относящихся к определенным налоговым выплатам ввиду отделения GoTo.