Passive Optical LAN приходит в Россию

Компании 3M и Zhone запустили новый сайт, посвященный подбору комплексных решений для построения пассивных оптических локальных сетей (Passive Optical LAN). Ресурс позволяет просчитать стоимость системы и получить подробную информацию о технологии, сообщили CNews в 3M.

Как рассказали в компании, в настоящее время в телекоммуникационной индустрии набирают популярность пассивные оптические сети, которые приходят на смену традиционным медным решениям структурированной кабельной системы (СКС). Благодаря экономичности, компактности и гибкой архитектуре технология Passive Optical LAN является предпочтительной при проектировании и инсталляции крупных и средних сетей в отелях, бизнес-центрах, больницах, торговых центрах, институтах и заводах. Члены Международной ассоциации Passive Optical LAN компании Zhone и 3M разработали комплексное решение и запустили интернет-ресурс, который позволяет получить детальную информацию о подключении пассивных оптических локальных сетей.

Отличительными особенностями технологии являются: возможность удаления объектов внутри локальной сети на десятки километров за счет использования оптоволоконного кабеля; масштабирование и наращивание пропускной способности сети без ограничений для перспективных приложений (1G-10G-…), при этом замены требует только конечное оборудование — OLT (приемопередающий модуль) и ONT (удаленные абонентские узлы); гибкость подхода к проектированию пропускной способности на порт; простота строительства сети — снижение инвестиционных затрат; интеллектуальная работа системы — снижение операционных расходов в ходе эксплуатации. Данное решение позволяет построить полноценную стабильную и быструю корпоративную сеть, соответствующую стандартам отрасли и защищенную гарантией 25 лет, утверждают в 3M.

Технология обеспечивает снижение энергопотребления, меньшие издержки на установку и обслуживание сети. При этом требуются малые площади серверных, необходимые для установки оборудования. По сути, POL (Passive Optical LAN) является адаптацией технологии GPON для строительства локальных сетей и гарантирует быструю окупаемость и доступную стоимость владения, пояснили в компании.

Активное оборудование устанавливается только в серверной и около рабочих мест. Для подключения применяются проводники и различные приспособления для их организации и защиты: кабель, патч-корды, розетки, коннекторы, патч-панели, кабель-каналы и т.п.

Технология позволяет обеспечивать предоставление услуг передачи данных, телефонии и любого типа видео на базе одномодового оптического волокна на расстоянии до 20 км. При этом возможно использование каналов связи нескольких провайдеров в помещении одновременно. Такой способ подключения также характеризуется повышенной безопасностью соединения: поток данных между серверной и рабочими местами шифруется на аппаратном уровне, указали в 3M.

«Подключение локальной сети на базе волоконной оптики сегодня получает все более широкое распространение. Мы понимаем, что POL — это высокая надежность и долговечность. Особую роль в данном случае играет использование современного сетевого оборудования, система функционирует за счет пассивных разветвителей, энергия не потребляется — питание необходимо только для источников и приемников данных, при этом обеспечивается стабильный сигнал, — рассказал Константин Белоусов, директор бизнес-группы «Электроника и Энергетика». — Одно волокно может быть использовано для подключения до 64 абонентов с помощью сплиттера. Как компания-производитель телекоммуникационных решений для построения сетей, 3М считает, что в будущем, именно POL будет использоваться наиболее активно, поскольку это позволит перейти на новые скорости и технологии передачи данных без перестроения кабельной сети и увеличить сроки эксплуатации, снизив издержки на обслуживание».

Новый интернет-ресурс компаний Zhone и 3М посвящен вопросам подключения Passive Optical LAN в России и, по мнению Константина Белоусова, будет востребован, так как поможет получить подробную информацию о технологии и просчитать проект. «В перспективе это обеспечит компаниям экономию с точки зрения минимизации издержек при подключении и гарантирует простоту инсталляции и эксплуатации системы», — заключил он.