МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении сети 4G в Костромской области по итогам 2016 г. Высокоскоростная сеть 4G МТС теперь доступна более 400 тыс. жителей Костромской области.

В результате запуска новых базовых станций воспользоваться сетью четвертого поколения МТС, наряду с жителями областного центра Костромы и Шарьи, смогут жители городов области Нерехта, Буй, Галич и Мантурово, а также исторического центра ювелирного искусства — села Красное-на-Волге.

Расширение покрытия связи «четвертого поколения» стало возможным за счет запуска «технейтральной» сети LTE-1800. Базовые станции LTE-1800 обеспечивают более широкое покрытие, высокое качество сигнала и повышенную проникающую способность в закрытые помещения: жилые дома, учебные заведения, торговые и бизнес-центры и другие городские постройки, отметили в МТС. Кроме того, стандарт LTE 1800 поддерживает до 90% моделей 4G-устройств различных производителей, в том числе Apple, Samsung, HTС, Huawei, LG, Nokia, ZTE и других.

«МТС стремится обеспечить высокоскоростной 4G-связью как можно больше жителей Костромской области. В результате развития сети LTE высокоскоростной мобильный интернет “четвертого поколения” доступен уже почти двум третям жителей региона. Важно, что сеть 4G давно “вышла” за пределы областного центра и охватывает небольшие населенные пункты, где доступ к домашнему интернету ограничен. Запуск сети LTE-1800 позволяет развивать связь в районах области еще эффективнее. Мы уже можем наблюдать результаты “LTE-интернетизации”: трафик в сети за последний год увеличился в полтора раза. В 2017 году мы намерены продолжить активное развитие сети», — заявил директор костромского филиала МТС Алексей Сальва.