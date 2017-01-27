«Кассандана» представила цифровой радиомодем Satellar ХT 5RC

«Кассандана» объявила о планах представить на предстоящей в апреле выставке «Связь» инновационную разработку от финского бренда Satel. Как рассказали CNews в компании, цифровой радиомодем Satellar ХT 5RC для передачи последовательных и сетевых IP-данных на дальние расстояния работает в диапазоне частот 320 - 520 МГц, и имеет скорость передачи данных 121 Кбит/с на ширине канала 25 кГц. На сегодня это один из самых «быстрых» радиомодемов на рынке.

Расширенные IP-функции, маршрутизация с дублированием, протокол дублирования виртуального маршрутизатора (VRRP) (стандарт RFC 5798), VLAN (протокол IEEE 802.1Q), QoS и брандмауэр выводят возможности управления сетью на новый уровень. При этом в новых модемах остались технические решения от прежних версий - дистанционный мониторинг и управление, SNMP, NTP, уплотнение данных и инкапсуляция последовательных данных. Модемы Satellar являются решением для построения частных систем передачи данных на большие расстояния, поддерживающих основную и резервную маршрутизации.

Финская компания Satel, имеющая широкую сеть представительств во всем мире, специализируется на разработке, производстве и продаже радиомодемов для передачи критически важных данных. Основные области применения радиомодемов, производимых Satel, включает в себя управление интеллектуальными инженерными сетями, системы, использующие GNSS (например, землемерные работы, прецизионное земледелие, управление механизмами и морская отрасль) и интеллектуальные транспортные системы.

Выставка «Связь. Информационные и коммуникационные технологии» пройдет с 25 по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».