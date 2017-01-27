Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк»

Расчётная небанковская кредитная организация «Фидбэк» (РНКО «Фидбэк») заключила соглашение с акционерным обществом коммерческий банк «Юнистрим» (КБ «Юнистрим»), по которому последний получает возможность предоставлять услуги денежных переводов в операционных кассах вне кассового узла (ОКВКУ) в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили в «Фидбэк».

РНКО «Фидбэк» располагает в Москве 54 ОКВКУ, где предлагает, наряду с сервисами в соответствии с лицензией, выданной Центробанком России, теперь и услугу денежных переводов «Юнистрим». В Санкт-Петербурге КБ «Юнистрим» прирастёт дополнительно 14 офисами ОКВКУ. По оценкам специалистов компании, это хорошие показатели увеличения точек обслуживания клиентов «Юнистрим».

Константин Соклаков, заместитель председателя правления РНКО «Фидбэк», отметил: «Соглашение о сотрудничестве РНКО “Фидбэк” с системой денежных переводов “Юнистрим” даёт дополнительный стимул для развития обеим компаниям. С одной стороны, мы, выступая одним из игроков рынка операционных касс вне кассового узла, предлагаем развитую сеть ОКВКУ и, соответственно, расширяем зону обслуживания клиентов для “Юнистрим”; с другой — получаем возможность значительно увеличить количество денежных переводов в своих кассах. Помимо практической выгоды, мы получаем партнёра, славящегося стабильной работой системы денежных переводов».

По словам Соклакова, «Юнистрим» по условиям соглашения предоставляет привлекательные условия своим клиентам для совершения денежных переводов. Также Соклаков прогнозирует более чем 50% рост количества денежных переводов в ОКВКУ РНКО «Фидбэк» по отношению к данному показателю на конец 2016 г.