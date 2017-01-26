Выручка Lingualeo в 2016 г. выросла на 19%

Lingualeo, онлайн-сервис по изучению английского языка, объявил коммерческие результаты 2016 г. В ушедшем году оборот компании вырос на 19%, количество пользователей — на 17%, а доля мобильных продаж — на 21% относительно показателей 2015 г., сообщили CNews в Lingualeo.

Самым успешным периодом с точки зрения продаж стал второй квартал 2016 г. Рост выручки составил 49% относительно аналогичного периода 2015 г. За счет агрессивных продаж во втором квартале в первом полугодии 2016 г. компания показала рост 24,3% относительно первых 6 месяцев 2015 г., а во втором полугодии — 19% относительно аналогичного периода 2015 г.

Доля B2B-продаж от общего оборота выросла до 6,5%, что на 1,5 п.п. больше, чем в 2015 г. Доля B2C-продаж Lingualeo по итогам 2016 г. составила 93,5%.

Доля выручки с мобильных устройств выросла на 21% п.п. и достигла 23% от общего оборота компании. В мобильном сегменте лучше всего показали себя пользователи приложения на платформе iOS — рост выручки в данном сегменте составил 69% по отношению к 2015 г. Выручка в 2016 г. через приложение на платформе Android увеличилась на 27% относительно предыдущего года.

Количество зарегистрированных студентов Lingualeo в 2015 г. увеличилось на 17% и превысило 15,5 млн человек по всему миру. Из них на Бразилию приходится более 1,23 млн студентов, на Турцию — около 530 тыс. пользователей, что на 20%, больше, чем по итогам 2015 г. (400 тыс. пользователей).

В 2016 г. компания выпустила 6 новых тренировок. В итоге сегодня, занимаясь с Lingualeo, пользователь может полностью сформировать грамматический навык, лексический запас и навык чтения, не прибегая к дополнительным онлайн- или оффлайн-инструментам, утверждают в компании.

«2016 год хоть и был непростым и амбициозным, однако намного более стабильным, чем год предыдущий. Мы финансово устойчивы и уверены, что взяли верный курс с точки зрения стратегического улучшения продукта и концепции локализации. Стратегия Mobile First принесла свои первые плоды. В течение 2016 года основная разработка велась для платформы iOS, мы запустили тренировки по двум новым навыкам, и уже видим качественный рост выручки в этом сегменте. Доход через мобильное приложение прирастает быстрее веба. Например, ARPU декабря 2016 на iOS выросло в 2,5 раза относительно данного показателя декабря 2015 года», — прокомментировала итоги года CEO Lingualeo Ирина Шашкина.