PwC использует решения Abbyy для первичной обработки документов

Сеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC объявила о завершении проекта по внедрению Abbyy FlexiCapture для упрощения работы с первичными финансовыми документами. Как рассказали Cnews в компании, решение позволит аудиторам более эффективно использовать свое время, выполняя приоритетные и важные задачи, а также значительно упростит процесс внесения данных из первичных документов клиентов в реестр.

Клиентами PwC в России являются около 2000 компаний, из которых 202 компании входят в рейтинг «Эксперт-400». Аудит требует обработки большого количества подтверждающих документов и сверки данных из них с информацией в учетной системе. Ранее данные из первичных финансовых документов переносились сотрудниками компании в систему вручную. Кроме того, необходимо было проанализировать каждый документ, найти нужную информацию и перепечатать данные в реестр.

Для повышения эффективности процесса обработки финансовых первичных документов и автоматизации переноса информации в рабочий документ руководство PwC приняло решение о внедрении программы Abbyy FlexiCapture.

На первом этапе использования этой программы уже было успешно обработано более 1000 различных документов для решения аудиторских задач. Кроме того, были разработаны и протестированы шаблоны, которые позволяют распознавать и извлекать данные из товарных накладных и платежных поручений.

«В постоянно растущем потоке данных для PwC важно всегда держать руку на пульсе и максимально эффективно работать с имеющейся информацией. При проведении аудита важна каждая деталь, любой документ и цифры, содержащиеся в нем. Возможность автоматизировать и улучшить точность их обработки с помощью технологий ABBYY позволила нашим сотрудникам гораздо проще и быстрее справляться с рутинными задачами, а главное – сосредоточиться на более приоритетных и сложных бизнес-процессах и общении с клиентами», — отметил Сергей Шалёный, руководитель сервиса печати и оцифровки корпоративных служб PwC в Центральной и Восточной Европе.