«Мегафон» обеспечил связью соцмедэкспертов Ставрополья

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю будет использовать в работе мобильную связь и интернет «Мегафона». Оператор обеспечил руководство и специалистов ведомства 25 SIM-картами со специальным тарифным планом, предусматривающим безлимитное общение и неограниченное пользование 3G/4G-интернет-трафиком, сообщили CNews в «Мегафоне».

«Наша компания обладает богатым опытом телеком-сопровождения госзаказчиков, которые сегодня занимают значительную долю в общем объёме корпоративных клиентов, — рассказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала. — Соцмедэксперты общаются с огромным числом людей по всему Ставропольскому краю и за его пределами, и мы надеемся, что связь и скоростной интернет “Мегафона” позволят сделать их коммуникации ещё быстрее».

В Ставропольском крае «Мегафон» предоставляет корпоративным клиентам комплексные телеком-возможности — услуги мобильной и фиксированной связи, доступ в интернет, аренду каналов связи, организацию VPN-сетей, конвергентные сервисы, конфиденциальную связь, M2M-услуги, облачные решения и другие.