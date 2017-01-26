Maersk Line реализует стратегию цифровизации с помощью решения Riverbed SteelCentral

Maersk Line, входящая в группу компаний Maersk Group, использует решение Riverbed SteelCentral для мониторинга работы критически важных бизнес-приложений и сервисов и обеспечения возможности устранения «узких мест» в производительности сети во всей компании. Об этом CNews сообщили в Riverbed Technology. Пятилетний контракт с Riverbed поддержит стратегию цифровизации Maersk Line.

Maersk Group — это интегрированная мультибрендовая транспортно-логистическая компания. С учетом отдельного подразделения по энергетике, ее персонал составляет 88 тыс. сотрудников, работающих в 130 странах мира, в том числе и в России. На бренд Maersk Line приходится 40% дохода всей группы компаний и составляет $40,3 млрд.

«Сегодня в Maersk Line идет стремительное развитие процесса цифровизации. Пять лет назад только 20% наших доходов были цифровыми. Сегодня этот показатель — более 90%. Поэтому на пути к digital-трансформации нам жизненно необходима масштабируемая и стабильная цифровая инфраструктура платформенного типа и всесторонняя видимость всех цифровых услуг. Идет ли речь о клиентском бронировании и отслеживании свободного места в контейнере или о возможностях для морских перевозчиков беспроблемно осуществлять бизнес-процессы, безотказность работы приложений — одно из самых важных требований компании. У нас была насущная потребность в архитектурном решении, которое обеспечило бы видимость и прозрачность работы для обнаружения слабых мест в инфраструктуре и быстрого их устранения», — подчеркнул Энди Лоренс, руководитель по производственным услугам подразделения инфраструктурных сервисов Maersk Group.

Полноценное внедрение SteelCentral позволит Maersk Line осуществлять мониторинг инфраструктуры приложений и обеспечивать всестороннюю видимость всей ИТ-среды.

«Riverbed SteelCentral позволит нам развиваться поступательно, реагировать на изменения, занимать проактивную позицию и работать на опережение, — добавил Лоренс. — Это станет возможным благодаря внедрению единого решения, предоставляющего полный обзор работы всех сетей, приложений и конечных пользователей. Такая технология также станет мощной основой для реализации цифровых инициатив других брендов группы компаний Maersk Group».

Семейство продуктов Riverbed SteelCentral — это командный центр для управления производительностью и мониторинга, который объединяет данные работы пользователей, сети и приложений и обеспечивает видимость, необходимую для диагностики и устранения проблем до того, как конечные пользователи их заметят и обратятся в техподдержку или перейдут к конкурентам. SteelCentral, в свою очередь, является ключевой частью платформы производительности приложений Riverbed Application Performance Platform.